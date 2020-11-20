由室外農莊玩到室內花園 聖誕享受浪漫園林之旅

普天同慶的聖誕節原來尚有一個月就到，往年聖誕節是外遊高峰期，但今年受疫情影響，相信大部份香港人都會選擇留港歡度。那麼，今年聖誕節又有甚麼好去處？有得睇、有得玩、有得食，仲有靚景打卡影相？

今個聖誕，新鴻基地產旗下YOHO MALL推出浪漫園林之旅，360度遊走室內戶外，於戶外地下園林專區誠意打造逾10,000呎都市農莊（YOHO Urban Farm），推廣都市耕種，每年將出產過百種農作物，包括不同類型當造蔬果如紅秋葵、粟米、茄子、七彩鮮艷的時花、具有保健及煮食作用的洛神花及香草等香料，農作物將按不同季節更換，讓大家深入認識每季蔬果，感受田園玩樂趣味。

▲ YOHO MALL推出浪漫園林之旅，於戶外地下園林專區誠意打造逾10,000呎都市農莊。

農莊內特設15米長南瓜光影隧道，適合文青一族在這裡拍照打卡，同場亦有以七彩蔬果拼砌成的主題打卡牆，晚上更會以浪漫燈光點亮整個農莊，別有一番韻味。

▲ 場內特設15米長南瓜光影隧道打卡熱點。

▲ 戶外白鷺花園打造成全新五彩夢幻花海，呈現不同氣氛的景致。



農莊體驗感受農耕種植

商場特別邀得本地有機耕作農夫，舉辦專業及深入的都市農莊體驗導賞團，帶領團友感受農耕種植，學習綠色生活小知識。

▲ 訪客可參加都市農莊體驗導賞團，感受農耕種植。

配合聖誕佳節，YOHO MALL亦將園林氣息由戶外帶到室內，於商場中庭打造2,500呎「聖誕森の花園」，首創以蕾絲布藝打造充滿浪漫節慶氣氛的聖誕花園，花園內設有6米高炫白夢幻聖誕樹、閃爍聖誕花圈組成的「星空花圃」以及由蕾絲打造的「花影長廊」，不論是情侶或閨蜜亦能感受濃厚的甜蜜滋味，享受浪漫滿滿的園林之旅。

▲ 身處聖誕花園內極浪漫打卡位的6米長「花影長廊」，尤如置身童話世界。不論是情侶或閨蜜亦能感受濃厚的甜蜜滋味。

與小丸子歡度聖誕

此外，商場也請來一眾小丸子角色作揭幕嘉賓，與大家結伴暢遊YOHO Urban Farm。場內設有全港首個櫻桃小丸子造型的立體草球及3米高牛仔造型小丸子，市民亦可參與親子有機天然D.I.Y工作坊體驗，親手製作各種天然生活用品。

▲ 商場請來一眾小丸子角色作揭幕嘉賓，與遊人歡度聖誕。

參加完導賞團，又做完小手作，再周圍打晒卡，接下來就要享受美味佳餚。YOHO MALL特別聯乘地下園林食肆，以都市農莊的農作物「辣椒」為主題，創作了多款「Spice-It-Up」滋味美食，包括由德國特式餐廳brotzeit® German Bier Bar & Restaurant 創作的香辣牛肉馬鈴薯濃湯、一杯鐵板燒居酒屋的鐵板和牛薄燒伴辛辣味噌、Green Waffle的辣肉醬碗包及新麻蒲 BBQ的韓味滋補牛肉湯等多國創意料理，款款精緻又健康，包保吃出火辣聖誕。

▲ YOHO MALL特別聯乘地下園林食肆，以都市農莊的農作物「辣椒」為主題。

如此豐富節目，大家準備迎接快樂聖誕啦！

YOHO MALL聖誕「浪漫園林之旅」





（資料由客戶提供）