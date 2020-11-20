【2020聖誕節】LOHAS推9米高超巨型閃爍聖誕樹　戶外600支夜燈裝置鋪成浪漫星海  

▲ The LOHAS康城以「Unveiling the Christmas Joy」為主題，推出超震撼9米高的巨型閃爍聖誕樹誕裝置。（相片：The LOHAS康城提供）

今年巿民要留港過聖誕節，商場亦出盡奇招吸客。The LOHAS康城以「Unveiling the Christmas Joy」為主題，推出超震撼9米高的巨型閃爍聖誕樹誕裝置，並有逾2,000個聖誕掛飾、近300個聖誕禮物盒及機動裝置，配合夢幻飄雪光影音樂匯演，室外亦有多達600支夜燈形成神秘浪漫星海，洋溢節日氣氛。

▲ The LOHAS康城「Unveiling the Christmas Joy」聖誕裝置。（相片：The LOHAS康城提供）

The LOHAS康城為打造與別不同的嶄新聖誕體驗，精心設計5大聖誕場景：

場景一：9米高巨型聖誕樹 圍繞金色聖誕絲帶



9米高的超巨型聖誕樹上佈滿超過2,000個聖誕掛飾，加上360度繫上奪目的金色聖誕絲帶，在迴旋樓梯上的機動聖誕禮物更會快閃打開，拍出獨特相片。

場景二：歐陸聖誕庭園配飄雪滙演

巨型聖誕樹旁的聖誕庭園特別為情侶而設，獨特閃爍的庭園設計加上仿歐陸小鎮的彩色地磚。商場每日將定時上演飄雪音樂匯演，浪漫飄雪加上耳熟能詳的聖誕音樂，營造歡樂的聖誕氣氛。聖誕老人更會於12月19至20日、25至27日於2pm - 5pm神秘現身，於聖誕庭園與遊人見面。

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場景三：小朋友必到聖誕老人辦公室



9米高聖誕樹底座原來是聖誕老人的神秘辦公室，小朋友可以透過窗戶一睹聖誕老人如何準備聖誕禮物以及閱讀由世界各地寄給他的信件。

場景四：聖誕老人騎鹿車穿梭歐陸小鎮



聖誕樹前的經典聖誕老人椅最適合一家大細「坐定定」合照，協助聖誕老人大派禮物。

場景五：戶外神秘浪漫星海



商場在室外以多達600支環保太陽能夜燈在戶外營造神秘浪漫星海，更令人心醉。

除了聖誕裝飾，The LOHAS康城全場佈滿近300個聖誕禮物盒，留意其Facebook專頁，競猜全場聖誕禮物盒的總數，即有機會贏取「The LOHAS Collect」HK$50購物現金券，為摯愛挑選聖誕禮物！

另外，多個聖誕消費優惠包括，MTR Mobile登記用戶由即日起至2021年1月3日期間，於The LOHAS康城指定商舖即日累積消費滿$800，即可獲得港鐵商場$100現金禮券及3倍MTR分。這段期間每逢星期六、日及公眾假期消費滿$1,500，更加送多一張港鐵商場$100現金禮券！

而MTR Mobile登記用戶於2020年11月23日至2021年1月10日期間，於同日在The LOHAS康城使用Citi信用卡累積淨額簽賬滿$1,500元或以上，即可獲港鐵商場$50現金禮券；淨額簽賬滿$5,000元或以上，即可獲港鐵商場$250現金禮券。

The LOHAS康城「Unveiling the Christmas Joy」聖誕裝置

地點：「The LOHAS康城」L3中庭

開放日期︰即日至 2021年1月1日

開放時間︰12nn - 9pm（飄雪光影音樂匯演：逢星期一至五 每小時一次；星期六、日及公眾假期 每30分鐘一次）

記者：陸明敏