【新冠肺炎】全港小一至小三下周一起暫停面授課堂14天　直至12月6日

▲ 陳肇始宣布全港小一至小三學生由下周一（23）起暫停面授課堂。

本港受新冠肺炎疫情及上呼吸道感染夾擊，近日錄得學校的上呼吸道爆發未止，至今已涉及逾130間學校。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀以及教育局副局長蔡若蓮今日（20日）會見傳媒，講述新冠肺炎疫情的最新情況及停課安排等事項。

陳肇始指出，香港疫情急速惡化，現時今天會公布20多宗初步確診，會有新增26宗新增確診個案，21宗屬本地個案，包括跳舞群組、staycation群組，逾30宗初步確診個案，並宣布全港小一至小三學生由下周一（23）起暫停面授課堂；至於幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂亦會延長至12月6日，政府會繼續檢視相關情況，再決定會否延長。

她又指，截至11月19日下午5時，衞生防護中心錄得439間學校或院舍爆發上呼吸道感染，逾4,040人受影響，當中266間、近6成屬小學，當中有約7成涉及小一至小三；另外147間、近3成屬幼稚園及幼兒中心等，情況令人憂慮。

陳肇始明白暫停面授課堂會對學校和家長造成不便，坦言政府曾考慮全港全面暫停面授課堂，但經評估風險和感染可能性，認為小一至小三風險較高，故現階段暫停初小面授課堂，但不排除疫情進一步惡化下全面暫停面授課堂。

她又稱，儘管已實施強制戴口罩和學校感染控措施，惟上呼吸道感染與新冠肺炎傳播途徑相似，加上本地疫情有反彈惡化趨勢，一旦新冠肺炎在學校爆發，對社區構成風險非常高。她指，現時初小佔爆發數目7成，加上小童自理能力較低，故優先處理初小，但不代表高小和中學沒有風險，校方仍要做好防疫工作，包括為有病徵的學生檢測。

衞生署署長陳漢儀表示，以往學校爆發上呼吸道感染都不需要停課，惟今年爆發情況較去年嚴重，上升趨勢亦很快，截至上周六（14日）共錄得274間學校出現爆發，即使今周幼稚園已停課，截至昨日（19日）有150間小學爆發上呼吸道感染，而小一至小三學生佔7成，小四至小六佔1成，其他則屬其他級別。

另外，本港新冠肺炎疫情似有反彈趨勢，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙