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【素食爭議】憂母乳非素食想改素奶粉餵B　網民批評︰點解逼個B一齊食素？

育兒經 12:50 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有網民提出「母乳算唔算係素食」，引起網民爭議。

媽媽餵母乳是為了給孩子最好的營養，但有人卻擔心母乳非素食，向網民查詢有沒有素奶粉餵BB，引起網民爭議並相繼轉發。有網民提出，縱使坊間有豆奶粉出售，但素食父母不應現階段強逼BB一齊食素，或會影響BB發育。

一名男網民在facebook群組「素食青年」發帖文查詢，「母乳算唔算係素食，有冇素奶粉比BB？」遭網民留言批評，並迅速被轉發至多個社交平台，facebook專頁「生仔要考牌系列」亦有轉發帖文截圖，引起網民群斥，甚至戲言「你變咗植物人啲奶咪素囉」。

不少網民認為，縱然媽媽本身食素，但都不應強逼BB一齊食素，因為BB階段需攝取大量營養，「點可以咁細個俾佢素食」，認為父母應待孩子長大後，由孩子自行決定是否食素。

依一句說話令我覺得依個家長唔會為細路著想，只會要求仔女去迎合自己嘅期望。

（「生仔要考牌系列」fb圖片）

質疑牛食草 牛奶是否素奶

至於母乳是否素食，有人認為「視乎媽媽有冇素食」，但被質疑「牛都係食草，咁牛奶都係素奶？」所以對嚴格素食者來說，牛奶都不應該飲。

有媽媽級網民留言稱，自己茹素十多年，兩個女兒都是飲母乳大，從沒想過母乳是否素食。

同場加映︰6款不含基因致癌物奶粉

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母乳媽媽首要有足夠營養

一名網民亦補充，餵哺母乳不會傷害或剝削其他動物，所以無論在宗教、道德或營養層面也是屬「素食」，但他引述英國一篇報道提到，法國曾有素食父母餵母乳，但媽媽因營養不良，導致奶水缺乏很多重要營養，最終導致BB營養不良而死，父母被控告疏忽照顧兒童。

同場加映︰13款不含類雌激素尿片

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另一名就讀營養學高級文憑的學生有留言指出，坊間有豆奶做的嬰幼兒配方奶粉出售，專為對牛奶敏感的嬰幼兒而設，但建議遵從醫生或營養師指示飲用。有人亦表示自己是飲豆奶長大，健康沒有出問題。

其實食素都可以攝取均衡營養，只係差B12攝取唔到，食返B雜supplement就ok。

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責任編輯︰林綺玲

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