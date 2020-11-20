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【怪獸家長】台兒科醫生看腸病毒患者後即洗手　玻璃心家長投訴： 一直洗手消毒讓我很受傷

兒童健康 12:44 2020/11/20

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台灣一名家長帶患有腸病毒孩子看醫生，竟然投訴醫生在他們面前消毒洗手。

新冠肺炎疫情持續，加上兒童患上呼吸道疾病的個案持續上升，保持良好的衛生包括勤洗手是防疫方法之一。尤其是醫生每天看多個診症，接觸病人後消毒洗手是正確的做法。可是，台灣有一名怪獸家長帶患有腸病毒孩子看醫生，竟然投訴醫生在他們面前洗手。

家長投訴醫生一直洗手消毒

許多病菌病毒有機會經接觸患者而傳播受感染，勤洗手可保障自己及他人，可是台灣有家長竟因醫生洗手消毒而投訴。台灣陳木榮醫生在其facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 – Dr.陳木榮醫師」分享了一位醫生朋友的經歷，表示該朋友是個很好的兒科醫師，她最近被投訴了。投訴內容說：

我的孩子是腸病毒，妳在我面前和護理師一起洗手消毒；第二次回診的時候，我剛離開門診，妳又叫護理師一起洗手消毒。你們這樣子一直洗手消毒，讓我很受傷。

投訴的家長似是認為孩子受「歧視」，或擔憂孩子看到醫護接觸他後立即洗手，心靈受創會認為自己是異類、不受歡迎等。

網民斥緊張家長玻璃心

此事令發帖的陳木榮醫生慨嘆，並想起自己曾經因「洗手」問題遭投訴，被指洗手的時間似是不夠長。

看著朋友的投訴，我嘆了一口氣，想當年我被投訴過，投訴我洗手的時候，沒有洗乾淨，因為他看我洗手的時間，好像沒有在心中完整唱完兩首生日快樂歌……

有關帖文引起大量網民討論，斥責有家長過份緊張，沒有衛生常識。留言︰「這不是恐龍家長，這是玻璃家長了，洗個手就碎了，不洗手難道要讓下一個患者承擔風險嗎」及「沒有洗手消毒才會投訴吧，醫生這樣做是尊重病人」和「常常覺得有病該看醫生的是家長」等等。

5歲以下小童較易感染腸病毒

本港衞生署的資料顯示，腸病毒在世界各地普遍存在，5歲以下小童較易感染該疾病，手足口病為感染腸病毒的一項最明顯病徵，而因感染腸病毒引致腦部及心臟併發症的情況亦會發生，但十分罕有。最佳的預防方法是保持良好個人衛生，包括如廁後應徹底洗手、咳嗽或打噴嚏時應掩蓋鼻口、小朋友共用的玩具應清洗乾淨，以及處理完嬰兒的尿片要徹底洗手等。

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責任編輯︰王明芳

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