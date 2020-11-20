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【無情醫護】陣痛難耐入院生仔遭醫生拒接生　染疫孕婦被迫醫院門外就地分娩

親子 13:06 2020/11/20

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印度一名染疫孕婦入院生仔，遭醫院拒諸門外。

媽媽在分娩過程中理應得到適當的醫療支援，可是早前印度有一名孕婦陣痛難耐，欲入醫院分娩時，接受新冠肺炎病毒檢測才知自己染疫，院方因此將她拒諸門外。因情況緊急下，她被迫在醫院門外就地分娩，也沒有任何醫護人員施以援手。

外媒報道，事發於今年6月，該名孕婦原本於班迪波拉縣（Bandipore）一間醫院進行分娩，當日她開始出現陣痛，家人送她到醫院準備分娩。由於新冠肺炎疫情關係，孕婦進入醫院後需強制接受新冠肺炎病毒檢測，結果她呈陽性反應。

好心人以毛毯遮擋分娩

醫護人員隨即拒絕讓她入院，並轉介她到距離班迪波拉縣約25公里的一個隔離營。當時孕婦已劇烈陣痛，只能被迫在醫院門外就地分娩。

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儘管孕婦的家人一再請求院方，但醫護人員還是不願出來幫忙。孕婦的家人受訪時表示：

一些路人提供毯子遮住她，有一些婦女幫助她分娩，但醫院工作人員由此至終沒有為她檢查。

有目擊者指出，「沒有醫護人員來照顧她，她被迫在醫院外分娩，所有男人都看到她生孩子……」

肇事醫護人員遭扣薪金

事件發生後，孕婦的家人及當地民眾就醫院麻木不仁的態度發起抗議。醫院當局已成立調查小組，對事件正式展開調查，並扣起肇事醫護人員的薪金。

同時當局要求醫護人員解釋，為何在採取適當的預防和安全措施下，仍無法為該孕婦進行分娩。

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責任編輯︰王明芳

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