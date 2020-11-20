【第四波疫情】新增26宗確診包括21宗本地感染　逾30宗初步確診個案 　

▲ 本港今日新增26宗確診個案，大部分屬本地感染。

本港受新冠肺炎疫情及上呼吸道感染夾擊，近日錄得學校的上呼吸道爆發未止，至今已涉及逾130間學校。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀以及教育局副局長蔡若蓮今日（20日）會見傳媒，講述新冠肺炎疫情的最新情況及停課安排等事項。

陳肇始指出，香港疫情急速惡化，現時今天會公布20多宗初步確診，會有新增26宗新增確診個案，21宗屬本地個案，包括跳舞群組、staycation群組，逾30宗初步確診個案。據了解，當中至少7宗屬於不明源頭個案。

陳肇始指出政府昨日已與酒店業界開會，商討限制酒店房間人數等，會盡快敲定細節。陳肇始警告市民不戴口罩的活動非常高風險，市民要避免類似的人群聚集，政府亦會盡快決定，是否要再收緊社交距離措施，強調若疫情持續惡化，將無可避免大幅收緊措施，甚至關閉部份表列處所，遏止疫情傳播。

她亦表示當局特別關心跳舞群組，正檢視風險，不排除會關閉處所，同時加強處所的巡查及執法，當局亦正研究增加社區檢測中心數目。

政府亦宣布全港小一至小三學生由下周一（23）起暫停面授課堂；至於幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂亦會延長至12月6日，政府會繼續檢視相關情況，再決定會否延長。。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

醫學會傳媒病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦表示，本港疫情已經踏入第四波，而社區亦存在不少隱性傳播鏈，呼籲市民減少聚會。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，若然昨日初步確診中大部分屬不明源頭，而且涉及全港不同地區及行業，顯示第4波疫情蓄勢待發，與第3波疫情爆發初期相近，情況令人擔憂。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、陳子謙