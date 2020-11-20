【強制檢測】政府將盡快規定三個群組人士接受強制檢測　不排除再收緊防疫措施

▲ 政府今日公布最新的停課安排及防疫措施。（程志遠攝）

本港受新冠肺炎疫情及上呼吸道感染夾擊，近日錄得學校的上呼吸道爆發未止，至今已涉及逾130間學校。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀以及教育局副局長蔡若蓮今日（20日）會見傳媒，講述新冠肺炎疫情的最新情況及停課安排等事項。

陳肇始指出，香港疫情急速惡化，現時今天會公布20多宗初步確診，會有新增26宗新增確診個案，21宗屬本地個案，包括跳舞群組、staycation群組，逾30宗初步確診個案。據了解，當中至少7宗屬於不明源頭個案。詳情即看:【下一頁】

政府指將盡快規定三個群組人士接受強制檢測，當中包括有病徵人士、老人院舍職員及的士司機等，當局正籌備相關法例。她又指出，一旦疫情進一步惡化，不排除再收緊防疫措施，甚至關閉個別表列處所。

她表示今晚會與醫生團體商討如何實行，了解整體情況，下一步會發出一個指引。至於有徵狀的人士，需要盡快接受檢測，亦會賦予醫生發出「檢測令」，至於哪些人需要接受「檢測令」，會由醫生判斷。

陳肇始形容，本港疫情急速惡化，不少個案都涉及社交活動，特別是不戴口罩的活動，呼籲全港市民要立即嚴陣以待，減少不必要聚會，否則第四波疫情將一發不可收拾。 至於本港與新加坡的旅遊氣泡計劃，陳肇始指雙方有溶斷機制，有需要會處理。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋