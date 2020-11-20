【新冠肺炎】初小下周一起停面授課14天　蔡若蓮籲高小及中學生加強防疫措施

▲ 初小下周一起停面授課至12月6日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港府今日宣布小一至小三下周一起暫停面授課14天，而早前已停面授課的幼稚園及幼兒中心，有關措施亦會延長至12月6日。

食物及衞生局局長陳肇始指出，有關的安排是考慮到現時本地疫情有反覆及惡化情況，加上社區有隱形傳播鏈，學生如仍繼續上學或會增加感染風險。至於為何只是初小的學生停面授課，她解釋，因初小學生自理能力較差，強調有關措施不代表高小學生不會受感染，因此學校亦要在感染控制方面要做好。

教育局副局長蔡若蓮指出，教育局已通過電話與學校代表溝通及了解，校方初步對安排表示理解。至於復課安排，她稱因今次的暫停面授課只涉及小一至小三，校方在早前準備復課的物資、防疫措施、校園清潔等有一定經驗，當局會密切留意疫情發展以及聽取專家意見。

她呼籲仍需上學的高小學生及中學生要加強防疫措施，保持警覺，而校舍在停面授課時要繼續開放；另呼籲家長要留意小朋友的健康情況，避免在疫情時帶他們到人多擠逼的地方。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

醫學會傳媒病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦表示，本港疫情已經踏入第四波，而社區亦存在不少隱性傳播鏈，呼籲市民減少聚會。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，若然昨日初步確診中大部分屬不明源頭，而且涉及全港不同地區及行業，顯示第4波疫情蓄勢待發，與第3波疫情爆發初期相近，情況令人擔憂。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩