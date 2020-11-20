【2020聖誕大餐】瑰麗酒店彤福軒推四道白松露菜式　Alba白松露蟹鉗翠豆腐配霞多麗白酒更鮮甜【附價錢詳情】

▲ 瑰麗酒店彤福軒推四道白松露菜式。（相片由酒店提供）

香港瑰麗酒店的彤福軒推出四道矜貴白松露菜式，由即日起至12月尾，客人可在彤福軒享用季節限定的白松露菜單，以最少5克Alba白松露配上多款鮮甜海鮮，中西交融的粵菜菜式更能突顯白松露獨特的芳香。

四道白松露菜式

菜式包括白松露蟹肉燴伊麵（港幣$540），掛滿蟹肉的伊麵與白松露營造出意料之外的絕佳口感。白松露滑蛋炒帶子（港幣$680）則非常適合想要仔細品味白松露的客人，而白松露芙蓉龍蝦球（港幣$600）和白松露金湯蟹鉗翠豆腐（港幣$690）則以龍蝦和蟹肉獨有的鮮甜味道昇華整道菜式。

客人亦可在彤福軒的任何菜餚加配珍貴的白松露（港幣$60/克），肆意品嘗珍貴的Alba白松露。

點擊大圖了解菜式：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

特色紅白酒配白松露

駐店侍酒師Leo Tang特別推介的Bâtard-Montrachet - Grand cru - FONTAINE-GAGNARD 2014（港幣$6,280），是著名的霞多麗白酒，煙燻木頭香氣的背後隱隱滲出由濕水石頭、蜜糖、丁香、薄荷和果香層層交疊而成的複雜香氣。

恰到好處的甜味正好襯托出海鮮的鮮甜，薄荷為果香和丁香的味道增添層次，讓白松露的味道更為突出。

喜愛紅酒的客人則可以選擇Barbaresco - Gaiun Martinenga – MARCHESI DI GRESY 1993（港幣$3,980）。

以意大利Nebbiolo葡萄釀成，是白松露的經典搭配，在霉味和泥土香氣之上帶有強烈的煙草、煙燻肉、乾草、雪茄、無花果和乾水果的香氣。木質、接近蘑菇和白松露般的香氣，加上乾澀的單寧，是享用以上佳餚時的絕配。

彤福軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

營業時間：

（午餐）中午12時至下午2時半

（晚餐）晚上6時半至10時半

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王芷瑩