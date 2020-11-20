【新冠肺炎】袁國勇稱本港目前防疫政策難「清零」　沈祖堯料疫情將長時間持續

▲ 沈祖堯出席一個論壇談及疫情。 (梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇及中大前校長、莫慶堯醫學講座教授沈祖堯今日(20日)出席一個論壇談及疫情。其中袁國勇表示，本港現時的防疫政策遠未能達到「清零」，呼籲市民一有病徵便應進行檢測。

袁國勇指本港進入第4波疫情，建議強制檢測有病徵人士及延長檢疫期，詳情請看【下一頁】

袁國勇稱，疫情「清零」需有4方面的配合，首先入境要做到「滴水不漏」，建議政府應收緊入境防疫政策，考慮停飛由高危地區抵港的航班，並延長檢疫時間，如首14天於酒店檢疫，7天在家檢疫，第20天檢測為陰性才安排進入社區。其次是市民多做病毒檢測，他不認同強制病毒檢測是侵犯人權，「機場入境人士一樣係咁做」，如市民不合作、有病徵不去做檢測，將難以截斷隱形傳播鏈；三是要保持適當社交距離；最後當局亦要做好病毒追蹤工作。

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。(梁偉榮攝)

他強調，其中一個防疫漏洞是有病徵的人不是全部去接受測試，呼籲公眾要做好本份，紀錄去過的地方，方便當局追蹤病情，否則「講咩都嘥氣」。袁國勇又形容本港防疫政策是「Somewhere in between」，情況未如歐美惡劣，但又不及內地，笑言「有齊一國兩制的好處及壞處」。

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對於最近有研究表示新冠肺炎源頭於意大利，袁國勇認為有關研究所引用的資料證據不足，例如不能提供完整病毒基因圖譜，而根據資料新冠病毒的「祖先」源自中國菊頭蝠，多於中國境內發現，加上內地武漢最先爆發大規模疫情，因此他相信病毒源頭應為內地。

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同一場合的沈祖堯則說，很多人關心疫情何時退卻，但他認為不應過分樂觀，從歷史上可見人類一直與傳染病進行戰爭，如鼠疫、西班牙流感、天花等，因此估計新型冠狀病毒將不會消失，並會持續一段時間，呼籲市民要接受一個新生活、新常態，「口罩有排戴」，建議市民多買些可重用口罩。

他提到控制疫情要有3方面配合，包括國家或地區要提供資源進行科學研究、政府要因應專家報告制訂相宜政策、市民大眾要合作配合，如疫情下仍堅持要聚會玩樂，情況就如歐美般嚴重。

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記者：蘇文軒