涉旺角向警車擲汽油彈　地盤工認罪候判

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月18日警方包圍理工大學，25歲地盤工人涉於旺角向警車投擲汽油彈，另被搜出軍刀、胡椒噴霧等，被控企圖有意圖而縱火及管有攻擊性武器2罪。涉案地盤工人今（20日）於區域法院承認控罪，辯方求情時指，被告少時被欺凌而患上情緒病，容易衝動，事發前受到理大被封鎖的新聞所影響。案件押後至12月11日判刑，期間會為他索取進一步精神科報告，被告還押候判。

被告黎振鴻（25歲）報稱地盤工人，被控於2019年11月18日，在旺角黑布街與豉油街交界企圖用火損壞一輛警車，意圖損壞該車輛或罔顧車上警長的生命是否受到危害。他另被控於同日同地的公眾地方，管有1把軍刀、1把萬用刀、1支伸縮棍、1支胡椒噴霧、1個投石器及1條鏈鋸。

辯方求情時指，涉案汽油彈是被告在現場拾來，他並無攜帶材料自行製造汽油彈，他當時僅企圖縱火，犯案並不完整。辯方又解釋，被告在內地出生，小時候來港，他就讀小學時，因其外貌、衣著及口音遭受欺凌，並患上循環性情緒病（cyclothymia），一時抑鬱，一時顯現另一邊的極端情緒，容易衝動等，被告因處方藥物有副作用而自行停藥。

代表律師續指，被告另受去年11月在中大及理大發生的社會運動影響，警方當時封鎖理大，成為新聞及社交媒體的焦點，被告為了分散警方圍攻理大的注意力等犯案。

辯方讀出被告親筆寫的求情信指，對於母親因事要獨力生活、未婚妻奔波勞碌，被告感自責及內疚，還押1年期間每日反省，明白暴力無法改變社會。被告承諾會準時服藥，勤奮進修，出獄後貢獻社會，亦感謝社工邵家臻的探訪，為囚友奔走的邵成為了他的榜樣。辯方另呈上社工、學校老師，以及被告曾幫助的1名囚友所撰寫的求情信。

法官胡雅文聽取求情後，提醒被告控罪嚴重，並決定為他索取更仔細及近期的精神科報告，押後案件至12月11日再作判刑，被告繼續還押候判。

案情指，案發當日凌晨近6時，近百人在窩打老道及染布房街交界聚集，警車到場時人群散開逃走。警員追至黑布街與豉油街交界，看見被告站在交界附近、距離警車不足10米的位置，他當時身穿深色衫褲、攜有背包、戴著電單車頭盔及防毒面罩。被告向警車投擲已燃點的汽油彈，落在警車左前方地上，警員下車追捕並制服被告。警員從被告腰包及背包內搜出涉案物品。

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記者：林欣樂