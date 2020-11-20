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【確診津貼】勞工及福利局考慮為確診者提供一次性津貼　

社會 13:30 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

陳肇始指出香港疫情急速惡化。（ 程志遠攝）

本港受新冠肺炎疫情及上呼吸道感染夾擊，近日錄得學校的上呼吸道爆發未止，至今已涉及逾130間學校。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀以及教育局副局長蔡若蓮今日（20日）會見傳媒，講述新冠肺炎疫情的最新情況及停課安排等事項。

陳肇始指出，香港疫情急速惡化，現時今天會公布20多宗初步確診，會有新增26宗新增確診個案，21宗屬本地個案，包括跳舞群組、staycation群組，逾30宗初步確診個案。據了解，當中至少7宗屬於不明源頭個案，詳情即看：【下一頁】

陳肇始指出政府昨日已與酒店業界開會，商討限制酒店房間人數等，會盡快敲定細節。陳肇始警告市民不戴口罩的活動非常高風險，市民要避免類似的人群聚集，政府亦會盡快決定，是否要再收緊社交距離措施，強調若疫情持續惡化，將無可避免大幅收緊措施，甚至關閉部份表列處所，遏止疫情傳播。

另外，她又表示政府明白如基層市民確診會影響生計，因此勞工及福利局會考慮為相關確診者提供一次性的津貼，詳情稍後公布。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

 

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