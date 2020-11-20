【殺手】演Dark Angel導致周身傷患未癒　龔嘉欣接受物理治療辭演《金宵大廈2》

▲ 龔嘉欣因傷患被迫辭演《金宵大廈2》

於今年7月播出的TVB劇集《殺手》內，飾演冷酷殺手Dark Angel的龔嘉欣可謂搏到盡，親身上陣演出大量武打場面，可是嘉欣亦因此打至周身傷患，除尾指的筋被打斷，亦傷及脊骨及腰部。

龔嘉欣出席TVB台慶時向TOPick記者透露，為醫傷患，稍後要花半年時間進行物理治療，更因此要被迫辭演《金宵大廈2》。

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▲ 龔嘉欣昨晚現身台慶。（東星圖片）

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龔嘉欣忘我演出受傷

兩年前龔嘉欣拍攝劇集《殺手》，為了應付劇中大量打戲，拍攝前除了接受苦練體能，還要練習耍刀。

在拍攝期間大部份動作場口也親身上陣，為飾演冷酷殺手Dark Angel可說是豁出去，打至遍體鱗傷之外，拍攝其中一幕戲遭武器打中，尾指的筋更被打斷。

▲ 龔嘉欣於《殺手》裡有不少打鬥場口。

無奈辭演《金宵大廈2》

縱然已事隔近兩年，不過龔嘉欣的傷患依然未痊癒，她在周四晚（11月19日）現身TVB台慶時透露，由於傷患的原因未能參與台慶的跳舞演出，嘉欣說：「我一直有接受物理治療，因為整條脊髓、腰部以及肩膀夾位也受傷，所以要好好休息，連某些劇也接拍不到。」

由於每隔幾天就要接受物理治療，所以即使嘉欣早前已試了《金宵大廈2》造型，也沒法參演，無奈辭演的她說：「因為傷患的原因不可站立太久，加上隔天就要進行物理治療，我不想影響拍攝進度。」

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嘉欣續說：「我都覺好可惜，因為《金宵大廈》第一輯成續很好，我本身也有觀看，而且今次角色是幾大挑戰，不過都要醫好傷患，否則會影響之後的工作。」

雖然拍攝《殺手》搞到周身傷，不過嘉欣覺得付出是值得：「大家都喜歡那角色，又欣賞我的付出，是令我好感動，因為大家的支持是對我最大的安慰。」

▲ 龔嘉欣打至周身傷，要敷藥貼舒緩痛楚。

記者：游艾維