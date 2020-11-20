  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (週五) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺手】演Dark Angel導致周身傷患未癒　龔嘉欣接受物理治療辭演《金宵大廈2》

娛樂 18:30 2020/11/20

分享：

熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

龔嘉欣因傷患被迫辭演《金宵大廈2》

於今年7月播出的TVB劇集《殺手》內，飾演冷酷殺手Dark Angel的龔嘉欣可謂搏到盡，親身上陣演出大量武打場面，可是嘉欣亦因此打至周身傷患，除尾指的筋被打斷，亦傷及脊骨及腰部。

龔嘉欣出席TVB台慶時向TOPick記者透露，為醫傷患，稍後要花半年時間進行物理治療，更因此要被迫辭演《金宵大廈2》。

【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色　入行12年：團火未熄過【有片】

龔嘉欣昨晚現身台慶。（東星圖片）

【殺手】龔嘉欣與黎耀祥首次合作已具默契　Katy：祥哥總是對我循循善誘

龔嘉欣忘我演出受傷

兩年前龔嘉欣拍攝劇集《殺手》，為了應付劇中大量打戲，拍攝前除了接受苦練體能，還要練習耍刀。

在拍攝期間大部份動作場口也親身上陣，為飾演冷酷殺手Dark Angel可說是豁出去，打至遍體鱗傷之外，拍攝其中一幕戲遭武器打中，尾指的筋更被打斷。

龔嘉欣於《殺手》裡有不少打鬥場口。

無奈辭演《金宵大廈2》

縱然已事隔近兩年，不過龔嘉欣的傷患依然未痊癒，她在周四晚（11月19日）現身TVB台慶時透露，由於傷患的原因未能參與台慶的跳舞演出，嘉欣說：「我一直有接受物理治療，因為整條脊髓、腰部以及肩膀夾位也受傷，所以要好好休息，連某些劇也接拍不到。」

由於每隔幾天就要接受物理治療，所以即使嘉欣早前已試了《金宵大廈2》造型，也沒法參演，無奈辭演的她說：「因為傷患的原因不可站立太久，加上隔天就要進行物理治療，我不想影響拍攝進度。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

嘉欣續說：「我都覺好可惜，因為《金宵大廈》第一輯成續很好，我本身也有觀看，而且今次角色是幾大挑戰，不過都要醫好傷患，否則會影響之後的工作。」

雖然拍攝《殺手》搞到周身傷，不過嘉欣覺得付出是值得：「大家都喜歡那角色，又欣賞我的付出，是令我好感動，因為大家的支持是對我最大的安慰。」

龔嘉欣打至周身傷，要敷藥貼舒緩痛楚。

記者：游艾維

相關文章

【金宵大廈2】李施嬅消瘦令閨密胡定欣心痛　Selena坦言拍《金宵2》壓力大：不容易演　　
15:30 2020/11/11
【金宵大廈2】李施嬅消瘦令閨密胡定欣心痛　Selena坦言拍《金宵2》壓力大：不容易演　　
【金宵大廈2】李施嬅獲封民間視后　Selena感謝觀眾：感謝給我這珍貴的禮物
18:54 2020/10/11
【金宵大廈2】李施嬅獲封民間視后　Selena感謝觀眾：感謝給我這珍貴的禮物
【金宵大廈】監製親證陳山聰李施嬅一人分飾多角　《金宵大廈2》造型率先看
14:07 2020/09/12
【金宵大廈】監製親證陳山聰李施嬅一人分飾多角　《金宵大廈2》造型率先看
龔嘉欣 娛樂人物職業 演員 殺手 金宵大廈 萬千星輝頒獎禮 電視劇 TVB 物理治療

最高瀏覽

【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
19:56 2020/11/19
【萬千星輝2020】TVB小生花旦台慶紅地毯鬥靚　細龍太陳偉琪解封跟細龍生合體【多圖】
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂
今日 10:54
【停課消息】消息：政府將宣布全港小一至小三學生　下周一起暫停面授課堂