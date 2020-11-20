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血庫存量極低水平只餘3至4日存量　輸血服務中心緊急呼籲市民捐血

社會 13:37 2020/11/20

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（擷自香港紅十字會輸血服務中心網頁）

本港新冠肺炎疫情反覆，更正踏入冬季服務高峰期，惟香港紅十字會輸血服務中心指，目前血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量，憂不足以應付全港醫院每日所需；緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

輸血服務中心表示，疫情反覆，機構及學界捐血活動皆受影響，目前中心血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量；而隨著公立醫院逐步恢復非緊急服務，冬季服務高峰期又至，輸血治療需求上升，以目前的血液收集量，實不足以應付全港醫院每日所需。

中心稱，輸血治療需求上升，以目前的血液收集量，實不足以應付全港醫院每日所需；強調各大醫院的急症室、緊急手術及器官移植手術等，皆需用上大量血液以救治病人，患有地中海貧血和血癌的病人每天亦需要足夠血液以作輸血治療，中心緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

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責任編輯：陳正怡

疫情 公立醫院 新冠肺炎疫情

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