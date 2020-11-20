【廚具新登場】Rasonic「細味廚」智能煲$698　9種煮食功能+開蓋收汁+24小時保温【附購買詳情】

▲ Rasonic推出全新「細味廚」智能煲。（圖片由Rasonic提供）

Rasonic推出全新「細味廚」智能煲（型號：RPC-J21），具備9種煮食功能，可以用作煮飯、煮粥或是煲湯燜燉。此外，「細味廚」設有自動排壓、拉升旋轉雙重安全解鎖結構等貼心功能，輕鬆煮出多款菜式。

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「細味廚」設計簡約時尚，醒目亮麗紅色外形為廚房帶來生氣，而「細味廚」輕盈小巧適合存放不同位置，更適合小型家庭使用。為大家介紹「細味廚」的功能：

9種煮食功能

「細味廚」結合9種煮食功能，包括煮飯、豆類蹄筋、牛羊肉類、家禽排骨、慢燉、粗糧、粥、湯及嬰兒粥，全方位兼備燜煮燉多功能，一個智能煲煮出多款菜式！

密封式加熱技術

「細味廚」採用密封式加熱技術，不但省時慳電，更可鎖住食物營養，亦設開蓋收汁功能，可以同時為餸菜加熱及提升味道。「細味廚」最長可24小時保溫，更有12小時預約功能，隨心按時烹調。

雙重安全解鎖結構

「細味廚」設有升降浮子閥，清晰提示開蓋。「細味廚」備有拉升旋轉雙重安全解鎖結構，更確保煮食安全。

建議零售價：$698

銷售點：百老滙、樂聲牌專賣店、樂信牌專賣店、一田百貨、摩登電器(工聯優惠中心)、UNY 生活創庫、香港電業城、樂聲牌崇光陳列室及人氣電器店

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責任編緝：王芷瑩