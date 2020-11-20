涉19分鐘7次致電女警　地盤工認不斷打電話罪候判

▲ （經濟日報資料圖片）

早前網上論壇中流傳載有警員電話號碼的相片，4名年齡介乎27至32歲的男女涉使用相片中電話，分別多次致電2名女警，被控不斷打電話罪。4人今（20日）於東區裁判法院提堂，當中30歲地盤工人認罪，保釋至12月11日候判，案情指他在19分鐘內打出了7個電話給事主；其餘被告暫毋須答辯，保釋至2021年1月15日再訊。

被告依次為吳啟鑫（32歲；文員）、楊安（30歲；地盤工人）、黎芷欣（27歲；接待員）及莫震熙（32歲；文員）。吳被控2項不斷打電話罪，其餘被告各被控1項不斷打電話罪。

控罪指，吳、楊及黎於2020年5月27日在香港某處，無合理因由而不斷打電話給女偵緝警長55519，旨在對其造成煩擾；吳及莫於同日不斷打電話給女偵緝高級警員56170。

案件今提堂，被告楊安承認控罪，其餘被告暫毋須答辯，以待辯方律師索取文件及提供法律意見。

案情指，案中事主為警務人員，並於2020年5月27日在公眾活動中執勤，而當日警方收到消息懷疑有人堵路，參與任務的警員便開啟了Whatsapp群組聯絡，但有警員在乘搭港鐵時遭人拍攝到手機屏幕，相片顯示了群組訊息及事主電話。

相片其後於網上論壇流傳，有人用事主電話號碼登記貸款及美容服務，事主亦收到大量不知名人士電話，有人講粗口及作出侮辱性言語，亦有人在接通電話後不說話。

警方調查事主電話及翻查紀錄，發現被告於5月27日早上9時51分至10時10分期間，打了7個電話給事主。被告後於9月1日被捕，警誡下保持緘默。

被告今天沒有律師代表，他自行求情時指，案發時睡眠不佳，常常胡思亂想及想法偏激，楊形容自己當時行為愚蠢，指感到後悔及承認今後做事會「諗清諗楚」。

裁判官將判刑押後12月11日，期間索取感化及社會服務令報告，並批准楊保釋候判；其餘被告則保釋至2021年1月15日再訊。

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記者：王仁昌