【收緊Staycation】酒店旅館今日起納入處所　陳肇始：盡快發出指示

▲ 食物及衞生局局長陳肇始（右）（程志遠攝）

港府日前刊登憲報，修訂條例並宣布會將《旅館業條例》下所指的旅館(包括酒店)納入表列處所，並限制一間房內最多4人（同住家庭除外）聚集，法例修訂今日（20日）生效，惟限制旅館內的群組聚集及加強旅館內的防控感染的措施，仍未定出實施日期。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀以及教育局副局長蔡若蓮今日會見傳媒，講述新冠肺炎疫情的最新情況及停課安排等事項。

日前有確診者曾到酒店Staycation，亦有初步確診者曾於酒店內開生日派對，多人聚集令人關注播毒風險。陳肇始指出，昨日與酒店業界關會，解釋有關法例要求，包括針對Staycation對成人群聚集的問題。她指出有關情況好不理想，強調Staycation如是4人以下本身是沒有問題，但如果是變成一些party，在場的人士又不戴口罩進食等的情況就會令人擔心，故我們會建議每間房間的上限是4人。

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而另一方面是關於所有於酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期內不得接受探訪，而被檢疫的人士亦不可以被探。她表示酒店要注意有關情況，並要做好感染控制措施，包括為其量體溫、在有關人士完成檢疫後要清洗及將需要檢疫及不需檢疫的人士分隔樓層。她稱有大部分酒店表示早已在做有關安排，當局亦會發出指示。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩