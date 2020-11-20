【急救肌膚】秋邪當旺咽乾膚燥　中醫教2款潤燥美肌湯水【內附食譜】

▲ 何醫師表示，秋冬季除了選擇有助減低皮膚乾燥狀況的食物，還需要吃得清淡，減少煎炸和辛辣的食物，因食得過量會對脾胃造成一定的刺激，也會耗傷陰津。

立冬已臨，雖然還未有顯著的寒意，但早晚溫差大，濕度偏低，皮膚亦變得乾燥，甚至出現痕癢及脫皮情況。中醫師提議秋冬季要滋潤皮膚及補水，可從飲食及皮膚護理着手，內外一起調理，讓皮膚保持健康狀況。

註冊中醫師何慧欣指出，立冬後就代表冬天正式開始，天氣轉冷及濕度下降，如果人體皮膚水份不足，或是血虛失養，肌膚會變得乾燥、痕癢、出現細紋甚至脫屑。

▲ 要急救肌膚，中醫師推介兩款美肌潤燥湯水。（iStock圖片）

白色潤燥黑色養血

針對這種情況，何醫師認為首要是以滋陰及養血為原則，令皮膚不再痕癢乾燥。

何醫師說：「秋天屬金，與肺相應，秋天燥邪當旺，最容易影響肺臟，肺主皮毛，故要預防燥邪傷害肺陰和肌膚，會出現咽喉乾、乾咳、皮膚乾燥等症狀。秋冬適宜吃白色潤燥的食品，包括百合、杏仁、雪耳、無花果、雪梨、麥冬、沙參、石斛、蜂蜜、玉竹及海底椰等。」

另外，何醫師亦提到溫度低，皮膚血管會收縮，加重血虛乾燥的問題，可選吃一些具養血功用的黑色食品，包括桑椹、黑棗、藍莓、黑芝麻、黑木耳、紫米等等，會有所改善。

吃得清淡減少刺激食物

她指出，秋冬季除了選擇有助減低皮膚乾燥狀況的食物，還需要吃得清淡，減少煎炸和辛辣的食物，因食得過量會對脾胃造成一定的刺激，也會耗傷陰津，會進一步減少身體內的津液，令皮膚變得乾燥和敏感。

▲ 沖涼時忌用很熱的水，會令皮膚更乾燥。

何醫師認為經常為身體補水，亦十分重要。「不少人因為經常戴口罩，而減少飲水，待感到口渴時才補充水份，其實已出現身體缺水的情況，故應定時飲水補充水份。」

在秋冬季時，很多人會用較熱的水洗澡、洗手及洗面，何醫師說熱水會促進血液循環，令毛孔擴張，水份更容易流失，故用溫水較合適。

中醫師推介湯水及茶療

何醫師說在日常生活中，多飲適當的湯水和茶療，可以補充身體和肌膚水份，滋陰潤燥，肌膚可保持潤澤及彈性，她推介以下湯水及茶療：

1. 補腎護膚潤燥湯（4人分量）

材料：栗子8-10粒、粟米兩條、紅蘿蔔1條、麥冬10克、無花果4-5粒、南北杏10克、瘦肉400克、淮山10克。

功效：補腎健脾、潤膚美肌

做法：把所有材料洗乾淨備用，瘦肉汆水後備用。用8碗水煲，滾後加入所有材料，水滾後轉細火，煲1小時後加入調味即可飲用。

備註：素食者可用腰果20克或合桃20克代替瘦肉。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2. 冬日美肌茶（1人分量）

材料：枸杞子15粒、桑椹15粒。

功效：滋肝補腎、烏髮潤膚明目

做法：把以上材料用滾水燙洗，加入500毫升滾水，浸泡15分鐘以上，即可飲用。

備註：桑椹性微寒，陽虛體質人士，平時容易怕冷、消化不良、肚瀉等，可加入桂圓3-4粒。

自製中藥天然面膜

另外，在秋冬季裏，女士經常感到面部皮膚乾燥，通常會敷一塊水份面膜補水急救，何醫師也分享一個中藥的天然面膜。「成分有杏仁及桃仁，可以幫助滋潤肌膚。由於面膜是以蜜糖做基底，所以可幫助面部水份的提升。」

▲ 何醫師指白芷的美白效果很明顯。（本報資料圖片）

面膜材料(2 - 3次用量)：茯苓、杏仁、白芷、桃仁及薏米各10克。

做法：把所有材料打碎（可請藥材舖代辦）或剪細後，放入攪拌機攪成粉狀。取起兩湯匙，加入兩湯匙蜜糖並拌成糊狀，把它覆蓋面上，避開眼周圍及嘴部，敷大約10 - 15分鐘，用水洗淨即可。

何醫師補充：「白芷美白效果明顯，但它為光敏感藥材，使用後應避免照射陽光，故建議晚上使用這面膜。」

記者：招美寶