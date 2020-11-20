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【一秒拳王】繼《救殭清道夫》後再與趙善恆合作　大馬女神林明禎揭私下宅女一面

娛樂 14:10 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

大馬女神林明禎再與趙善恆合作。

《救殭清道夫》導演趙善恆新作《一秒拳王》，邀來大馬女神林明禎加盟，林明禎亦是繼《救殭清道夫》後再次與同樣團隊合作，她表示一接到劇本，就馬上決定要接拍。

林明禎表示收到《一秒拳王》劇本時非常興奮：「一想到又有機會和《救殭清道夫》的班底合作就覺得非常難得和興奮！」

林明禎在《一秒拳王》中做大笑瑜伽的導師。

這次林明禎在一眾男人戲中特別亮眼，她飾演「大笑瑜伽」老師小瑤。雖然常教人歡笑，但卻因為過去種種傷痛經歷以致內在灰暗。

林明禎指角色與自己很相似：「我也是表面常為人帶來歡樂的人，常常帶著笑容，基本上都是任小丑角色；但私底下在家我也頗Cool的，比較隨性，也比較喜歡獨處。我蠻享受自己宅在家中，好好的享受一個人生活。」

林明禎表示一看到劇本便決定要接拍。

對於「大笑瑜伽」老師這個角色，她也表示之前不知道有這樣的瑜伽：「為了這個角色我也下了點功夫，看了很多相關的書和看大笑瑜伽老師的教學情況，慢慢也讓我非常喜歡這個瑜伽了！」

《一秒拳王》講述主角周天仁天生一秒的能力，被問到如果自己有一秒預知能力會如何使用時，她哈哈大笑表示：「我應該會亂用吧！」並表示要讀人心：「我會拼命的讀你在想甚麼！」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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