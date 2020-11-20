【親子好去處】香港迪士尼15周年舉行連串聖誕活動　全新奇妙夢想城堡開幕【多圖】

▲ 香港迪士尼樂園踏入15周年，「奇妙夢想城堡」將登場，亦舉行一連串活動。

迪士尼粉絲注意！香港迪士尼樂園度假區踏入15周年，萬眾期待的「奇妙夢想城堡」將華麗登場。「15周年奇妙慶典」將於11月21（明天）啟動一連串活動，同時亦會亦呈獻「A Disney Christmas」 聖誕活動，一齊普天同興。在特別的時刻，樂園推出香港居民專享「Fun享奇妙夢想」大抽獎及「雙重慶祝」樂園門票優惠。

香港迪士尼樂園充滿節日氣氛，踏入樂園便看見15周年主題裝飾佈置，配上15周年主題曲強勁節拍，令人立刻投入其中，開心暢玩。

奇妙夢想城堡開幕

由2018年開始改造，新城堡是由原本的「睡公主城堡」擴建。而煥然一新的「奇妙夢想城堡」以13位迪士尼公主和女王追夢的故事為創作靈感，城堡上每座塔樓及尖頂都擁要獨特的顏色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，當中更包含13個迪士尼公主及女王的故事。

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與迪士尼公主或女王會

走入城堡設2大全新體驗，在華麗的「皇室禮賓庭」有機會與最喜愛的迪士尼公主和女王會面及自拍，也可欣賞精緻的迪士尼公主與女王雕像。城堡內還設「城堡珠寶店」，設計各式各樣的紀念品和珍藏。

林嘉欣聲音導航欣賞城堡

全新的「奇妙夢想城堡故事展」帶領大家踏上探索城堡背後的故事，同時在星級粉絲林嘉欣的聲音導航下，以全新的角度展開「奇妙夢想城堡導賞之旅」。在城堡正前方作起點，掃描QR Code後，可透過耳機跟著聲音導航遊走8個觀賞區，由內到外認識城堡及細賞公主及女王的故事、興趣或故事場景。

迪士尼朋友驚喜現身

樂園踏入15周年，米奇老鼠召集一眾好友包括Duffy換上全新15周年服飾，獻上驚喜快閃派對。迪士尼公主更會悉心打扮登上大街列車與大家見面，迪士尼朋友更亦在樂園內四處現身，與大家驚喜自拍。

米奇與好友聖誕舞會

今個聖誕，大家入園可與迪士尼朋友一同參加聖誕舞會，載歌載舞，為聖誕製造歡樂回憶。

多款15周年系列商品推介

香港迪士尼特別推出超過200款15周年系列商品，更與不同品牌合作推出多款獨家限定商品。而樂園餐廳更推出15周年主題美食、紀念品及佈置，整個樂園充滿歡樂的味道。

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當中15周年特別版鋼牙奇奇和大鼻帝帝魔法杯、Duffy&ShellieMay魔法杯及米奇和米妮爆谷桶等，非常可愛，粉絲打卡必備之選。

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$688入園2次優惠

即日起至2021年2月28日，香港居民獨享「雙重慶祝」優惠，以港幣688元入園兩次，慶祝香港迪士尼樂園度假區15周年生日及「A Disney Christmas」傳統聖誕，在特別的日子，珍藏特別難忘的奇妙的回憶。

入園送15周年特別版襟章

為了紀念特別的時刻，入園人士將獲贈15周年主題的紀念門票以及15周年生日特別版襟章（送完即止）。大家亦可到動畫藝術教室，跟迪士尼動畫師學習繪畫「奇妙夢想城堡」。

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記者：梁節儀