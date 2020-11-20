玫瑰崗學校男生疑校內圖勒頸 被勸服後送院檢查
社會 13:55 2020/11/20
今早（20日）約10時半，跑馬地司徒拔道玫瑰崗學校一名約14歲男生突然情緒激動，企圖以領帶勒頸。男生其後被勸服，沒有受傷，由救護員陪同下送院檢查。警方正調查事件起因。
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記者：曾秋文