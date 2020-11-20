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玫瑰崗學校男生疑校內圖勒頸　被勸服後送院檢查

社會 13:55 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

男生送院'檢查。（曾秋文攝）

今早（20日）約10時半，跑馬地司徒拔道玫瑰崗學校一名約14歲男生突然情緒激動，企圖以領帶勒頸。男生其後被勸服，沒有受傷，由救護員陪同下送院檢查。警方正調查事件起因。

防止自殺求助熱線

  • 生命熱線：2382 0000
  • 撒瑪利亞會：2389 2222
  • 撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000
  • 人生熱線：8100  8012
  • 社會福利署：2343 2255
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 明愛向晴軒：18288
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626
  • 香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
  • 生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
  • 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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記者：曾秋文

 

 

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