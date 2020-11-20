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【偉大母愛】兒患多重障礙被斷言活不過8歲　單親媽辭工獨力湊大愛兒創生命奇蹟

育兒經 15:58 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

台灣男藝人宥勝訪問了一名單親媽媽，為了照顧患多重障礙的兒子，毅然辭工貼身照顧，並樂觀面對兒子的生死。

媽媽面對病重的孩子，往往展現出最強大的生命力。台灣藝人宥勝與太太蕾媽近日訪問了3位單親媽媽，其中離婚10年的「招吟媽媽」育有一名16歲兒子，身患腦麻痺、妥瑞症、自閉症、過度活躍症等多重障礙，曾被醫生指活不過8歲，媽媽毅然辭工貼身照顧，兒子現已活多一倍時間，每天都在創造生命奇蹟。

台灣藝人宥勝在YouTube頻道上開創節目《宥勝去哪兒》，不時分享一家四口家庭樂及旅遊影片，近日他與太太蕾媽訪問了3位單親媽媽，其為母則強的故事令人感動，當中離婚10年的「招吟媽媽」的故事，令蕾媽在整個拍攝過程中，感動得不斷落淚。

宥勝與蕾媽一大早到訪「招吟媽媽」的家，媽媽指出自己一直「做廳長」，方便出入照顧兒子。（影片截圖）

自閉兒同患腦麻痺妥瑞症等

「招吟媽媽」育有一名16歲兒子，患有腦麻痺、妥瑞症、自閉症、過度活躍症及杜安氏症等多重障礙，曾被醫生指出只能活到8歲，但她從沒不放棄，即使10年前離婚，也努力獨自照顧兒子，她感激一路上得到很多人的相助。

「招吟媽媽」形容，兒子剛出生時是整個「白慘慘」的，沒有哭聲，瞪大眼睛看著你，且其胸腔和腹腔全都是羊水，令他沒辦法呼吸，之後檢查再發現他有隱睪症，並一直發燒，傷口已化膿，所以出世半年間一直住院，「我看見小小的他，肚子開了兩個大洞……」

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從旁鼓勵兒子捱過危險期

期間兒子陷入幾次危險期，醫生勸說要有心理準備，媽媽不捨，一直在兒子旁邊鼓勵他、照顧他。

他太小了，當初我迫切期望他到來，只是短短幾個月，就跟我說他要走了？我連想跟他說的話也未講完，我想跟他說︰「我還可以帶你去很多地方玩，我們還有很多事情可以做。」

媽媽慶幸兒子願意與正常人交流。（影片截圖）

媽媽愛為兒子慶生︰又撐過一年

兒子展現出強大生命力，捱過了一年又一年，媽媽說最喜歡為兒子慶祝生日，「每過一次生日就代表又撐過一年了。」

媽媽安排兒子入讀主流學校，但老師曾認為他應轉讀特殊學校，會有較多資源幫助他，但媽媽希望兒子能融入正常人生活，毅然辭去熱愛的設計工作，每天陪兒子返學校，隨時隨地伸出援手。

最後兒子能理解這個世界，找到開心的事情……他沒有對世界感到恐懼，雖然他受到很多不友善對待，但他也願意與人互動。

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不敢睡著 怕看不到兒子最後一面

可是兒子升小二時，又再因病被推向死亡邊緣，媽媽害怕真的會失去他，連睡覺也不敢，怕看不到兒子最後一面。

我只敢瞇眼，當我意識到睡著，我就驚醒，去量他還有沒有脈搏，很焦慮。

生命無常 練習跟兒子說再見

後來媽媽看到一篇文章得到啟發，作者的女兒是驟然離世，令媽媽意識到自己已較幸運，上天給予她更多時間，讓她可以練習怎樣跟兒子說再見。現在只要看到兒子一天比一天好，什麼痛苦也不算甚麼。

與其害怕他可能下一秒就不見了，倒不如我趁他還在的時候，先來練習怎樣跟他說再見。我不知道哪一天他真的離開我，或許那天我比較有辦法接受。

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責任編輯︰林綺玲

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