【千言慢煮】《多功能老婆》楊千嬅+陳煒+朱晨麗Re-u　千嬅無懼年歲日長：成熟智慧型女性很搶手

▲ 楊千嬅邀得TVB劇《多功能老婆》拍檔陳煒和朱晨麗為《千言．慢煮》擔任嘉賓。

楊千嬅在Youtube開設的頻道「MY LIVE TV」，當中節目《千言．慢煮》已播至第8集，亦是今季最後一集，於11月21日晚上8時播出。楊千嬅這次邀請兩位「多功能閨密」陳煒和朱晨麗為《千言．慢煮》擔任嘉賓，主題為「你有幾熟女」。

楊千嬅、陳煒和朱晨麗都是年過30的成熟女性，三位熟女對自己不再小女生的感覺，認為年齡只是個數字，心境才重要呢！

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▲ 朱晨麗、楊千嬅、陳煒。

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朱晨麗被媽咪取笑有肚腩

今集主題談及「熟女」，煒哥、朱朱均是成熟型的女性，朱朱笑言，當她踏入30後，她有一次拍戲，重看拍攝鏡頭，發現自己多了縐紋，之前又被媽咪取笑有大肚腩，令她覺得難道女人30就是這樣？千嬅則覺得自己做了人母後心境有些不同，因為是踏人生另一階段， 令她整個生活也改變了。

至於煒哥自言，由選美入行一直走成熟路線，因為她年輕時已經扮熟女。她們覺得現在做熟女也可以繼續任性、撒嬌。

朱朱爆煒哥剝蝦殼人餵男友食，十分體貼，簡直是甜蜜到不用氣力，羨慕死人。煒哥表示，男友很有童心，現在還喜歡玩超合金。

▲ 楊千嬅邀請了兩位多功能閨密陳煒和朱晨麗為《千言．慢煮》擔任嘉賓。

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千嬅活出自信心

朱朱自言早前拍劇演一名15歲男孩的母親，當對方叫她做娘親時，感到很尷尬，她並向男孩表示，其實他們差不多年紀，可以做對方的女友，不過男孩指她比較似阿姨！煒哥覺得自己的年紀是輸蝕，一定流失不少宅男觀眾。

不過千嬅卻不認同，因為成熟智慧型女性很搶手。千嬅在踏入30歲時，在電影上幾乎停頓，因為步入尷尬之年，她笑說，有位資深導演對她表示，方麗娟亦會長大，要學識在每個階段也要接受自己！

▲ 朱晨麗因一時掛念在蘇洲的父母而落淚。

學習面對生離死別

在節目中亦提到生離死別，朱朱因為一時掛念在蘇洲的父母而落淚，因為疫症已很久沒有見面。

千嬅安慰朱朱表示，要正面去調節自己，要懂得珍惜，縱然不捨也要面對，不要太傷感。

煒哥的母親在早年去世，令她十分傷心，因為後悔太少時間陪伴母親，她有一段日子要服安眠藥才能入睡。

此外，今次千嬅特製韓式芝士炒飯，而煒哥亦出手泡製泰式柚子沙律，私下更煮了撚手小菜花膠鴨掌，給大家品嚐！席間她們又急不及待相約再開飯局！