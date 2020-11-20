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【港大藏屍案】相識50年友人形容張祺忠隨和樸素　指張近年藉口推搪約會

社會 14:13 2020/11/20

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證人陳梁材今到庭作供。（楊詠渝攝）

香港大學前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（20日）於高等法院續審。跟死者相識逾50年的友人今作供，他指被告為人隨和及樸素，近年被告變得消瘦、憔悴，並開始藉詞推搪聚會邀約。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

辯方今傳召與被告相識逾50年的友人陳梁材作供。任職建築師的陳供稱，他與被告自小學相識，被告為人很隨和、樸素，50年如1日地穿著藍色襯衫，和在胸口口袋放置一支藍色原子筆。陳又形容被告對港大的工作非常投入，不時會將學生面對的升學及就業問題拿出來在聚會中討論，被告又會於假期跟學生舉辦機械人比賽，熱愛學生。

陳又指他們每年會見面5、6次，但後來被告參與同學聚會的次數減少，被告開始推搪同學的邀約，並藉詞要辦機械人比賽。陳又指近年見被告變得消瘦、憔悴，被告曾解釋這是因游泳所致，但陳認為游泳不可能導致他如此蒼白。

被問及對死者的印象，陳坦言死者欠缺幽默感及社交技巧，曾經有次陳與妻子應邀前往被告的港大宿舍偉倫堂燒烤，死者曾向他們表示「啲嘢係咁㗎啦！招呼張祺忠朋友啲嘢係咁㗎啦！要自己做㗎，唔通要我招呼你咩？」案件下午續審。

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記者：楊詠渝

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