【婆媳不和】BB哭鬧鼻現瘀痕新手媽崩潰　奶奶另類育兒法︰常輕力摵鼻變高才美

▲ 台灣有名媽媽發現BB鼻子紅有瘀青，發現原來是幫忙湊B的奶奶造成。

兩代育兒易出現分歧，奶奶與新抱因而經常出現不和。台灣有名媽媽發現BB每晚鼻塞哭鬧，鼻子紅紅更有瘀青，無意間發現原來是幫忙湊B的奶奶造成。她一直以為奶奶很好，殊不知發現她的做法，感到憤怒。

奶奶為孫兒洗澡

該名台灣新手媽媽近日向facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，表示近日無意間看到奶奶湊孫的情況，有感她不稱職，更直斥她是「巫婆」，其另類育兒法傷害了孩子。她指出每次奶奶會趁著她食早餐時，幫忙替新生嬰兒洗澡，本來她很感謝奶奶，可是某次忽然想上廁所，走進浴室，被當下情景嚇壞。

居然看見你把我孩子整顆頭浸在水裡洗，怪不得寶寶每晚鼻塞哭鬧，鼻子紅紅。我一直以為是遺傳我的敏感鼻，原來不是！

捏鼻子出現瘀痕

新手媽媽抱怨奶奶一直以湊6孩的經驗去湊孫，質疑她的傳統育兒法。更有一件激心的事是發現BB鼻樑上有瘀青，她問奶奶原因，奶奶居然說不時輕輕捏鼻子，孩子以後鼻子高高才會美。媽媽很心痛及憤怒︰

問題是已經瘀青了還叫輕輕？我立馬給老公發賴，叫他把他的老媽子送走！馬上立刻！

就以上兩代育兒出現了大分歧的事例，很多媽媽級的網民也留言抱不平，表示不喜歡老一輩恃老賣老，憂心奶奶的另類育兒法涉及虐兒，留言︰「是在幫小孩受洗嗎」、「捏到瘀青真的很扯，根本虐嬰了」、「先帶小孩看醫生做檢查，這種事不是開玩笑的」等。

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責任編輯︰王明芳