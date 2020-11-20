【生命小鬥士】23周極早產B仔僅重1.5磅　「手掌嬰」捱過半年治療畢業出院

▲ 台灣一名23周極早產男嬰僅重1.5磅，出生時只有手掌大小。

早產嬰兒需要加倍呵護照顧，闖過重重難關才能茁壯成長。台灣一名23周極早產男嬰僅重1.5磅，出生時只有手掌大小，經過醫護人員細心的照顧，男嬰住院半年後，近日出院回家，院方更為他舉行「畢業典禮」。

據台灣林口長庚醫院提供的資料，該名早產男嬰Mauricio於23周出生，當時體重僅620克（約1.5磅），院方形容他是「極度早產巴掌天使」。Mauricio的父母為委內瑞拉籍，二人在台工作多年，爸爸因工作關係經常往返國外，回台時需接受居家檢疫，而媽媽出現早產徵兆時曾與爸爸接觸。

▲ 早產兒Mauricio目前體重約8.6磅。（相片由長庚醫院提供）

出生時插喉維持呼吸

因此院方在男嬰早產時採取高標準防護，醫護人員均穿戴全身隔離衣與護目鏡進入產房。Mauricio出生後，醫護人員為他插喉維持呼吸，再將他轉至單獨隔離病房照護。Mauricio的主診醫生許凱翔表示，雖然照顧極度早產兒的工作十分繁瑣，但醫護團隊出入病房時，仍不厭其煩的穿脫隔離衣與消毒。他表示︰

照護早產兒已經不容易，這種極度早產兒有更多的難關需要解決，尤其今年又面臨新冠病毒疫情，依據防疫規範必須做好許多特殊防護。

▲ Mauricio父母（左4、右3）感謝醫院的新生兒科醫護團隊。（相片由長庚醫院提供）

醫院為男嬰辦出院畢業禮

在醫院新生兒科團隊的照護下，Mauricio的情況漸漸穩定下來。院方寫道︰

Mauricio幸運地闖過呼吸窘迫症候群、自發性腸穿孔、開放性動脈導管手術等道道難關，在住院6個半月後終於順利出院返家。

醫護團隊更特別為他舉辦「畢業典禮」，慶祝他出院回家。Mauricio目前體重已經3,800克（約8.6磅），他穿起小小的畢業袍、戴上畢業帽，樣子很可愛。Mauricio父母感謝醫護團隊的照顧，讓他們終於可以放下積壓了半年的心頭大石。

▲ 長庚醫院醫護團隊為Mauricio舉辦「畢業典禮」。（相片由長庚醫院提供）

極低體重早產兒少於3.5磅

據台灣內政部統計，目前台灣每年約有18萬名新生兒，早產兒（指懷孕周數少於37周生產）約佔8至9%，極低體重的早產兒（指出生體重少於1,500公克，約3.5磅）約佔總新生兒數目的0.7至0.8%。

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫生指出，今年1至6月台灣新生兒不到8萬名，但該院於2月至10月疫情期間，仍接收了142名極低體重早產兒。

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責任編輯︰駱秀玲