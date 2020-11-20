【樂園新地標】 香港迪士尼城堡煙花匯演將重現公眾眼前 　全新「奇妙夢想城堡」比舊城堡高一倍

▲ （陳靜儀攝）

香港迪士尼樂園耗時4年施工、全新「奇妙夢想城堡」明日（21日）正式開幕，勢成樂園新地標。新城堡比舊「睡公主城堡」高逾一倍，惟園方未有透露具體數字及工程投資金額；而樂園配合新城堡的日、夜表演將於稍後登場，當中涵蓋煙花、射燈等表演。

香港迪士尼樂園踏入15周年，將舉辦「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，向港人送出1.5萬張門票及150份酒店住宿，市民明日（21日）起可到活動網站登記參與。詳情請見【下一頁】

「奇妙夢想城堡」座立於香港迪士尼樂園中心，市民入園後一走進「美國小鎮大街」，已可遠觀城堡全貌。園區花園廣場兩旁有弧形斜路供遊人走入城堡，市民可經通道穿梭樂園花園及「幻想世界」，通道右旁設置展覽庭閣，遊人可在此與樂園公主見面及欣賞雕像；而左邊則是珠寶首飾店。

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新城堡由13個迪士尼公主和女王經典故事啟發建成，城堡上每座城塔和尖頂分別融入每位迪士尼公主和女王的的故事特色，象徵著勇氣、希望和無限可能，鼓勵入園者追尋夢想。

樂園在新城堡開幕後，設有導賞活動，讓訪客透過自助語音導航，由城堡正前方開始，以手機掃描二維碼，在8個觀賞區認識城堡的建築細節。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）監製焦雅欣 （Amanda Chiu）表示，新城堡比舊城堡高約一倍，城堡擴建計劃的投資金額已謹慎控制於預算之內，整個項目施工期歷時4年，當中組裝城堡組件的工序僅需時3個月，有助減輕工程成本，但園方未有公布新城堡實際的高度及工程費用。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）創意發展總監韋愷禮（Kelly Willis）則指，新城堡設計及色系配合了大嶼山周邊環境及景觀，未來將會配以煙火、鐳射及其他效果，上演全新日、夜間匯演。換言之，同樣闊別了近3年的晚間城堡煙花表演，將會在不久將來重現市民眼前。

另外，樂園在新城堡附近設立「奇妙夢想城堡故事展」，分4個區域，以多媒體方式詳細介紹新城堡的設計概念、建築特色、故事演繹等，展廳中央更擺放了新城堡的3D立體模型。

「奇妙夢想城堡」原為以灰藍色做主調的「睡公主城堡」，自2018年1月2日起圍封及進行擴建工程，原定去年完工，最終延至明日才揭幕。

此外，香港迪士尼樂園踏入15周年，園方今日（20日）舉辦「15周年奇妙慶典」，由香港迪士尼行政總裁楊善妮聯同迪士尼13位公主及多名角色人物，一同在新城堡的正前方主持典禮，並進行約15分鐘的表演。現場有大批迪士尼「粉絲」專程入園參與，及見證樂園新城堡的全貌，眾人不時在場歡呼。

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記者：陳曉瑩