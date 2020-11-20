【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利　Jessica被誤會為千金感無奈　

▲ 簡淑兒在台慶以「中門大開」的晚裝現身派福利。

TVB在昨晚（11月19日）舉行《萬千星輝賀台慶2020》，一眾藝人紛紛穿上華麗晚裝登場，當中女星更是衣著性感，大方派福利。

當中女神簡淑兒（Jessica）以超deep V「中門大開」的晚裝現身台慶，她接受訪問笑稱：「這次是我史上最性感的一次，出年冇㗎喇﹗」

雖然未必可再睇到簡淑兒性感晚裝，不過在劇集可以繼續看到Jessica的演出，她在現正播出的台慶劇《踩過界II》演千金小姐出身的律師郭琳（Jasmine）。

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▲ 簡淑兒昨晚台慶所穿的晚裝，盡展她的美好身段。（取自簡淑兒facebook）

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簡淑兒最重視親情

其實在現實之中，因為簡淑兒的家人家人從事珠寶生意，所以入行以來，簡淑兒都被標籤為「有錢女唔憂做」。

她曾接受TOPick專訪，為家底澄清說：「我並非有錢女，家人經營的只是小生意，我都要賺生活費和給家用，並非大家所說的唔使憂。不過，我很感恩沒家庭負擔，讓我做自已想做的事。」

簡淑兒有6位姊弟妹，而且感情要好，她表示過：「會將家庭放首位，事業及愛情也是其次。」

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為家人更注重健康

因為她的大姊曾因患病做手術，自此簡淑兒更著重跟家人相處，不想愛得太遲：「那一刻意識到生命好脆弱，整個人也好慌張，甚麼也做不來，只能在她身邊，明白到要多點陪伴家人。」

近兩年喜歡運動的簡淑兒，現在練出鋼條身型，與她的娃娃樣成為強烈的反差。原來因為當時她遇合約問題經歷事業低潮期，以及正加上家人歷重病，故她透過運動減壓。

▲ 簡淑兒稱自己不是千女小姐。（經濟日報圖片）

簡淑兒回憶稱：「做完運動後人也變開心，跟工作及感情相比，在運動上付出多少努力及時間，就會得到相等的成果，是很好有滿足感，而且我想作出一些改變，不想人家覺得我是嬌滴滴和柔弱的女生，我都想予人硬淨及剛強的感覺。」

她續說：「加上姐姐當時身體抱恙，你更會意識到人很脆弱，而且我要照料姐姐，所以要保持健康的體魄。」