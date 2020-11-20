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哈佛商學院教授警告：企業急於轉向遙距工作　或會犯下重大錯誤　

職場 15:03 2020/11/20

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疫情改變職場的工作模式，不少企業更在短期內計劃，永久性採取遙距工作模式。

疫情改變職場的工作模式，不少企業更在短期內計劃，永久性採取遙距工作模式。最近，哈佛商學院教授公開發出警告，若企業急於轉向新的工作模式，可能會犯下重大錯誤。

哈佛教授Prithwiraj Choudhury指出，部分企業轉向遙距工作的模式，或會存在一些錯誤觀念。有些企業可能為了減省租借辦公室費用，但他認為，企業採取遙距辦公措施，主要目的應該是為了吸引與保留人才。

Choudhury認為，公司應由高層管理人員帶頭實行遠距工作，若公司的C級管理人員，將自己視為遙距工作的團隊成員之一，並使用新科技傳達訊息，才能有效滲透到整個團隊。另外，企業成功的關鍵是要保持及時溝通，員工需要儘早報告工作內容，同時要注意提升團隊反應力。

另外他指出，企業在轉換工作模式過程中，需要作出全面性考慮，包括所有團隊溝通、協作和生產力程式和系統，更需進行長時間規劃過程，若一時衝動實施遙距工作，到頭來只會失敗。

GitLab為一間完全採取遙距工作模式的科企，共有1,300名員工分布於全球65國家及地區。其行政總裁Sid Sijbrandij認為，要實施遙距工作必須建立團隊友誼，鼓勵員工經常分享工作想法。GitLab自成立以來，就完全處於遙距工作狀態，並從第一天開始建立嚴格的工作守則及流程，該公司將實踐經歷編製成書本，更曾獲得數萬次下載。

責任編輯：李寶如

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