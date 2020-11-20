【小一派位】小一自行分配學位下周一揭盅　成功率達46.4%創十年新高

▲ 2021年9月入讀小一的自行分配學位結果，將於下周一（23日）揭盅。（資料圖片）

2021年9月入讀小一的自行分配學位結果將於下周一（23日）揭盅，教育局今日（20日）公布，今年有49,749名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中23,107人獲派學位，成功率達46.4%。

翻查資料，申請學童人數為近9年來最低，派位成功率更創近十年新高，並按年微升1.9個百分點。

教育局發言人表示，獲派學位的學生當中，屬於有兄或姊在該校就讀、父或母在該校任職的「必收類」學生共有12,965人，佔56.1%，比例按年減0.5個分點；餘下10,142人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，於下周一（23日）上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。鑑於新冠肺炎疫情的影響，家長如未能前往所申請的小學查閱申請結果，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片，以及保持社交距離的措施，並於下周三（25日）或下周四（26日）學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續。

發言人說，如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下的50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。

教育局將於明年1月上旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月30日或31日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。

若家長在1月31日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2021年6月為申請兒童另行安排小一學位，並提醒所有家長，曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。

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責任編輯：馮琪雅