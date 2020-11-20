【亡命小巴】紅van超載乘客坐滿走廊通道　網民：炒車嘅話一蚊都無得賠

▲ 紅van超載乘客坐滿走廊通道。

小巴超載情況一向嚴重，一旦發生意外，保險或不會賠償，但仍有很多司機鋌而走險。日前有網民於社交平台發文，指所搭的紅van超載，走廊和車頭坐滿乘客。

有網民於Facebook群組「將軍澳主場」分享照片，並發文「乜紅van可以坐咁多人嘅咩」。從照片中可見，紅van嚴重超載，有數名乘客坐在走廊通道及車頭司機旁邊的位置。

▲ （圖片來源：將軍澳主場）

帖文引起熱議，有網民認為此舉相當危險，司機亦罔顧乘客安全，萬一發生意外後果可大可小，「如果出事全車保險不保」、「炒車嘅話一蚊都無得賠」。

不過亦有網民表示，對此見怪不怪，「以前比依家仲多，印象依家錦田或者元朗有啲路段仲有」、「有時啲尾班車司機見到嘅會載到就載，係就係迫啲,睇你上唔上」、「生意難撈，啲人又趕翻屋企」。

大律師：一旦有意外乘客或索償失敗

大律師陸偉雄曾接受TOPick訪問時表示，若小巴超載，肯定違反《道路交通條例》，因小巴不容許載客人數超過座位上限，萬一意外發生，小巴司機需承擔法律責任。

根據《道路交通(交通管制)規例》第53條及374G章，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》（第374章，附屬法例E）發出的超額載客許可證所許可的數目。

陸偉雄指出，小巴超載後一旦發生意外，保險公司未必承擔賠償，責任將落在司機或者車主身上，而乘客在明知超載情況下仍上車，日後索償亦未必成功。

陸偉雄指出，超載就是超載，乘客坐在地上同屬違法，因條例講明，不得超出人數規定，坐在哪裡並不重要；若小巴「偷雞」增加坐位，陸偉雄表示，可視作為不當設施，即使新增的不當設施無人坐、小巴亦無超載，倘若不當設施出現位移由車尾「飛」去車頭等情況，導致司機在駕駛時分心發生意外，司機同樣需承擔法律責任。

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責任編輯：羅嘉欣