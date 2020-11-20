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【新冠肺炎】專家稱4名的士司機現假陽性結果　張竹君：無抗體不等於假陽性

社會 17:02 2020/11/20

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張竹君表示，沒有確實證據證實4名的士司機出現假陽性結果。（陳靜儀攝）

本港受新冠肺炎疫情現反彈趨勢，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，日前有4名的士司機於同一日確診，他們入院後再檢測均呈陰性反應，估計協助進行特定群組檢測的私人化驗所，令4人的樣本受污染，而且交給衞生署覆檢的樣本，亦同樣受污染。他指，4人現時已經全部出院，預料衞生署稍後可能會取消4人確診者的身份。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，難以定義假陽性個案，亦沒有確實證據證實有假陽性﹐因為早前有個案的私家醫生樣本和衞生署樣本均呈陽性，但當入院後再化驗則呈陰性，甚至血液中沒有發現抗體，由於並非每個人感染後都有抗體，故不會因為醫院樣本呈陰性和沒有驗出抗體，而刪除有關個案紀錄。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該4名患者（個案編號：5417、5418、5419、5420）分別於11月13至16日出院，他們出院前連續2次檢測呈陰性、沒有病微，經與衞生署商討後獲安排出院。

本港新增26宗確診個案，包括21宗本地感染，其中9宗源頭不明，另有5宗輸入性個案，分別從巴基斯坦、羅馬尼亞、印度及英國抵港。詳情即看：【下一頁】

此外，今日有逾40宗初步確診個案，當中有至少7人在不同日子到Starlight Dance Club，連同群組今日有9人確診，整個跳舞群組累計17人染疫。 詳情即看：【下一頁】

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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