否認周星馳曾住所露台提及分紅　于文鳳指「是另一個女子不是我」

▲ 于文鳳今續於高等法院作供。（林育慧攝）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬，案件今（20日）於高等法院續審。于今續田周的代表律師盤問。代表律師指于於最初提出興訟的申索書，以及之後的修改文件中，均沒有提及於2002年聖誕節向周提及分紅事宜。于供稱曾向律師提及，不明白律師為何沒有記錄。周的代表律師則指于的說法從沒發生，事實是周於山頂住所露台向于提出分紅，于不同意說法，並指「是另一個女子，不是我」。

原告于文鳳；答辯人周星馳。于文鳳今續由周的代表律師盤問，于指於2002年聖誕節首次提出分紅10%，之前從沒有跟周商議，亦忘記如何得出10%，于卻認為10%是合理。

于指於2007年首次收到首筆分紅38.5萬元，涉及投資嘉樂園投資，同年收到兩筆涉股票投資分紅共24萬元。于同意於1997至2002年並沒有任何工作，及至2002至2007年才每月獲酬金，于同意10年來替周工作，因是男女朋友關係，而獲酬金不多。

周的代表律師指，于於最初的入稟狀中指於2002年4月達成口頭協議，而於2010年透過律師去信周，內容提及2007年協議除獲酬金外獲分紅，之後補充文件亦沒有任由于「提議」的投資。于同意當中是律師寫錯，亦承認是自己看漏眼，她指已向律師提及關於2002年聖誕節事宜，但不明白為何律師沒有於文件中提及，于供稱只可怪責自己。

周的代表律師則指出，有關于提及的2002年聖誕節對話根本沒有發生，事實上是周於山頂住所露台表示會將物業投資賺獲的10%給她，當時兩人於露台正欣賞維港夜景。于表示不同意，並指「是另一個女子不是我」。

于又供稱周對普樂道10號（天比高項目）地皮最初不感興趣，但于指周經常改變主意，遂一直在背後工作，其後更著周投標天比高地皮。

代表律師則指，周早知地皮當時由東方明珠石油前主席黃坤持有，當時黃陷入財困時，而周一直留意天比高。于供稱黃為周鄰居，當然知道有關消息。

代表律師則指，周約於2003至2004年從友人得知花旗銀行擬出售天比高項目。于指是向她及周提及，而當時報章亦有報道，是眾所周知的事。

于指當時認為投地價會被推高，因此向周提議出價最高可達3.2億，並可協助周籌組資金。代表律師則指，周最終投得天比高項目，其中2.24億元向銀行借貸，1.1億元則來自周的兩間公司，因此財政上並不緊絀。

于則不同意說法，她指投得項目後，立即透過友人引入菱電參與項目，成功向銀行借貸後，周只須付一支款項，于同意支付一半款項對周而言不困難

于指引入伙伴總比自己支付所有款項好，她指周曾因被友人及母親質疑投地價過高，要求叫停。于遂著周冷靜，並表示其兄長提議跟周傾談。于強調，若沒有她的協助，周是不能獲得天比高項目。聆訊下午續。

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記者：林育慧