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【公務員】公務員事務局指基於最新疫情　提醒各政策局及部門採取彈性上班安排

社會 15:47 2020/11/20

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公務員事務局指基於最新疫情，提醒各政策局及部門盡量採取彈性上班安排。

公務員事務局發言人今日（20日）表示，基於最新疫情發展，提醒各政策局和部門在維持公共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排。

發言人表示日前曾向政策局和部門發出電郵，提醒同事要繼續保持警覺性，做好各種防感染和社交距離措施，並且覆檢已經制定的預案，應對一旦辦公地點出現確診或初步確診個案，或密切接觸者的情況。

公務員事務局今日再次向政策局和部門發出指引，提醒他們在維持公共服務的前提下，可以考慮採取彈性措施減少辦公地點同一時間員工的數目。局方並提供一些例子供部門參考，例如：

  • 部門可將員工分成兩組，交替在家工作，確保即使個別員工不幸受到感染，亦不會令運作停頓。
  • 在運作許可的情況下，部門可以擴大彈性上班和午膳時間的幅度，讓員工可以避開繁忙時間上、下班和用膳。
  • 部門可按個別情況，容許個別員工在家工作，例如懷孕員工、患有嚴重長期病患員工，或能夠在家履行職務的員工。

發言人說，若部門因實施各項社交距離措施而影響其公共服務的提供，必須盡快作出公布。

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記者：伍瑋瑋

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