【Starlight群組】逾40宗初步確診個案　Starlight Dance Club新增9人確診7人初步陽性

▲ Starlight dance club今日新增9人確診及7人初步確診。

本港新冠肺炎疫情疑出現反彈，今日新增26宗確診個案，包括21宗本地個案，9宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代有關情況。

昨日新增的確診一名75歲女士（個案編號：5487），據了解她是女商人吳汪靜宜，居港島半山司徒拔道威利閣，上周六（14日）曾往灣仔舞蹈室Starlight Dance Club。張竹君指「跳舞群組」今日新增9人確診，累計10人確診，包括至少5名導師。

張竹君指，新增的9名確診者包括個案編號：5500、5502、5503、5513至5517，全部人在11月13日至14日曾到過舞室，其中第5516宗的家人亦初步確診，但沒到過舞室；另外第5511宗早前與一名曾到過舞室的人士在工作上有接觸，但本人沒有到過舞室。

此外，今日有逾40宗初步確診個案，當中有至少7人在11月12至14日期間到Starlight Dance Club，其中一名是該處水吧員工，11月18日開始不適。張竹君指，患者未必是感染源頭，但顯示該處有傳播鏈，當局會追蹤11月12至14日去過該處的人士。

▲ 曾有確診跳舞老師到銅鑼灣Dance Culture教跳舞。（陳永康攝）

▲ 曾有確診跳舞老師到銅鑼灣Dance Culture教跳舞。（陳永康攝）

張竹君又指，因為群組當中涉及跳舞老師，他們不止在該處教舞，亦去過銅鑼灣Dance Culture和上環Heavenly Dance，當局正追蹤患者在傳染期接觸過的學生或導師。

她續指，舞室的場地有提供簡單無酒精飲品，部分人士亦會帶食物到場內進食。至於消息指，吳汪靜宜曾與多位親友到深水灣高爾夫球餐廳進餐，張竹君證實她於11月15日曾到上址與家人用餐，惟因時序問題未將有關消息放到網上。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港開始進入第4波疫情，根據過往經驗所有疫情爆發源自輸入個案，而又今波疫情應是源自尼泊爾輸入個案，其後出現感染群組，顯示各區有零星個案，反映各區出現隱性傳播，有理由相信目前是第4波疫情的開始。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，若然昨日初步確診中大部分屬不明源頭，而且涉及全港不同地區及行業，顯示第4波疫情蓄勢待發，與第3波疫情爆發初期相近，情況令人擔憂。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩、陳子謙