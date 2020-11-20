【新冠肺炎】本港新增26宗確診　21宗本地個案涉9宗源頭不明感染

▲ 本港新增26宗確診。

本港疫情反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（20日）會見傳媒，指本港新增26宗確診包括21宗本地感染，其中包括9宗源頭不明感染，逾40宗初步確診個案，至少7位與Starlight dance club群組有關，亦有不少不明源頭個案；另有5宗輸入性個案，分別從巴基斯坦、羅馬尼亞、印度及英國抵港。

食物及衞生局局長陳肇始警告市民不戴口罩的活動非常高風險，市民要避免類似的人群聚集，政府亦會盡快決定，是否要再收緊社交距離措施，強調若疫情持續惡化，將無可避免大幅收緊措施，甚至關閉部份表列處所，遏止疫情傳播。她亦表示當局特別關心跳舞群組，正檢視風險，不排除會關閉處所，同時加強處所的巡查及執法，當局亦正研究增加社區檢測中心數目。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心總昨日（19日）於疫情記者會指出，目前情況令人愈來愈擔心，本港昨日新增12宗確診個案，４宗本地確診個案中有2宗不明源頭本地個案，跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，詳情即睇：【下一頁】

酒店旅館今日起納入處所，詳情即睇：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎