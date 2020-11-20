涉藏鐳射筆伸縮自拍棍　18歲男生罪成判更生中心

▲ 被告今（20日）於東區裁判法院被判入更生中心。（資料圖片）

去年11月9日金鐘添馬公園有人舉行「周梓樂追思會」，18歲男生涉攜有鐳射筆及伸縮自拍棍被捕，早前經審訊後，被裁定管有攻擊性武器罪名成立，今（20日）於東區裁判法院被判入更生中心。裁判官指判刑須起阻嚇作用，希望被告自我反省，洗心革面，認清是非黑白，又告誡被告刑期完結後，要奉公守法、互相尊重，共建和諧社會。

被告楊浩（18歲）報稱學生，被控1項管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年11月9日，在金鐘夏愨道與添美道交界近燈柱42387號管有1枝鐳射筆及1枝可伸縮短棍。

被告早前否認控罪，經審訊後被裁定罪成，早前被還押及索取一系列報告。

辯方今引述更生中心報告，指被告體格、健康及行為方面均適合判入更生中心，以糾正被告觀念及培養守法意識。辯方又再次提議，指被告被定罪後已還押候判28天，希望裁判官會考慮判以短刑期監禁作刑罰；惟法官即時回應指，如若判監，刑期亦不會少於28天。

裁判官判刑時指，被告較早前定罪及還柙了14天，以索取勞教中心及教導所報告，當時勞教中心指被告運動耐力不足，不適合判入勞教中心，而辯方反對判入教導所，因教導所的服刑時間長達6個月至3年，故被告早前再還柙14天，並索取更生中心及青少年罪犯評估專案小組報告。

裁判官續指，就本案而言，判刑須起阻嚇及作公開譴責，對被告加諸懲罰，表達法庭對保護公眾的關注，而報告指須判以嚴厲懲罰，以糾正被告觀念，讓被告思想重回正軌，遂接納報告建議，判被告進入更新中心。

裁判官又再告誡被告，指被告作為改寫其人生，但被告尚年輕，未來仍有漫長人生路要走，希望被告自我反省，洗心革面，認清是非黑白，在服刑後如果想繼續以香港為家，便要奉公守法，互相尊重，消除成見，共同為香港建立和諧社會。

辯方在判刑後，指將會為被告定罪及刑期上訴，申請被告保釋候訴，惟遭裁判官駁回。

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記者：王仁昌