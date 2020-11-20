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UA院線推「好好港電影—許鞍華光影之旅」 精選作品放映+導賞團+微型展細味香港情

娛樂 17:14 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

UA 院綫將推出「好好港電影—許鞍華光影之旅」 的一連串活動。（UA院綫提供）

隨著有關許鞍華電影人生的紀錄片《好好拍電影》即將於12月上映，UA院線推出「好好港電影—許鞍華光影之旅」的一連串活動，旅程先以觀賞由文念中執導的《好好拍電影》為起步，重溫一系列期間限定許導演精選電影作品。

此外，可以再細看微縮模型展回味香港情，最後更與觀眾一同走出戲院到北角遊歷許導演的創作路，同重新探索許導鏡頭下的香港。

《好好拍電影》文念中 x許鞍華燙金簽名紀念明信片」。（UA院綫提供）

1/ 《好好拍電影》優先場

《好好拍電影》由文念中執導，回顧現年73歲榮獲威尼斯電影節金獅終身成就獎的許鞍華，在「血腥女導演」、「少壯導演」及「一座寶山」等稱號下，一路走來的40載光影之旅。首場優先場更邀請文念中導演與觀眾進行映後視訊問答，談及他的電影創作及與許導演合作的點滴。
 
日期 ｜時間｜地點
11月26日（四）｜20:00 ｜K11 Art House* 
11月28日（六）｜15:00 ｜UA Cine Times
*嘉賓:文念中導演 (與觀眾進行映後視訊問答) ｜主持：舒琪

門票公開發售
 
2/許鞍華 - 好好港電影系列作品展

許鞍華經常於自己電影作品中，投放著對香港豐富情感與細微觀察，她一直堅持走遍港九新界不同地方為電影取景，由西環走到至沙螺洞發掘不同場景故事，可見許導演一步一步走來所拍下的香港，日常而不平凡。

UA院線精選4部許導演經典之作重現大銀幕，讓觀眾從她的作品中重溫香港的魅力。
 
放映作品：

《胡越的故事》（1981）  

《男人四十》 （2002）
 
《桃姐》 （2012）
 
《明月幾時有》（2017） 
 
3/ 好好港電影 — 許鞍華光影之旅導賞團 

被譽為香港「走路最多的導演」許鞍華生活貼地親民，她自在地於街上漫遊、乘搭公共交通工具，她腳下的每一步成為日後電影題材。UA院線將會夥拍「電影朝聖」版主Gary Wong及《電影現場之旅》作者奇夫合辦戶外導賞團，帶你由銀幕走到北角一同探索許導演的成長足跡。
 
日期﹕2020年12月6日（星期日）
時間﹕14:00- 16:00        
路線﹕圍繞許鞍華導演成長、創作及生活之地 — 北角區
參加方法 : 導賞團套票將於11月20日起於K11 Art House票房有售 (售價: HK$220) 
 
•    套票包括導賞團門券乙張、
•    「許鞍華 - 好好港電影系列」換票證乙張(適用於《好好拍電影》及精選作品展之4套電影)、
•    「《好好拍電影》文念中 x許鞍華燙金簽名紀念明信片」乙張#及
•    「許鞍華 - 好好港電影系列」電影海報一套共4張（憑導賞團門券於導賞日換領）

許鞍華光影之旅微型展。（UA院綫提供）

4/好好港電影 — 許鞍華光影之旅微型展


透過微縮模型作品呈現出香港不同地區、不同時期的真實面貌，正好呼應許鞍華導演於香港取景的電影內容，彷彿穿越時光隧道，一同探索香港發展的軌跡。 
 
展覽日期及地點： 

11月26日 – 12月4日 ｜K11 Art House 
12月5日– 12月13日  ｜UA Cine Times  
 
5/ 睇「好好港電影」送UA獨家電影贈品 

憑《好好拍電影》之UA票尾可到K11 Art  House 或UA Cine Times可獲贈限定版「《好好拍電影》文念中x許鞍華燙金簽名紀念明信片」乙張。

此外，所有「許鞍華 - 好好港電影系列」包括《胡越的故事》、《男人四十》、《桃姐》及《明月幾時有》的觀眾，於入場時更可獲得該場電影之海報乙張 。

有禮品數量有限，送完即止，詳情請留意UA院線 Facebook專頁IG

撰文 : TOPick柴犬出動

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