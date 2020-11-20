【趙斗淳事件】韓性侵變態犯下月出獄返舊居　獄中申援助金擬女童家附近開咖啡店

▲ 韓國性侵變態犯趙斗淳下月出獄將返回舊居，更已在獄中申請援助金，計劃在受害女童家附近開咖啡店。

2008年轟動韓國的強姦案，變態性罪犯趙斗淳暴力性侵年僅8歲的女童娜英（化名），導致其大小腸流出，需終身用尿袋及人造肛門過活，被判囚12年。趙斗淳即將下月13日出獄返回安山市舊居，更計劃與妻子在當地開設咖啡店，距離女童家僅1公里，遭受網民猛烈抨擊。

據韓媒《Allkpop》報道，變態性罪犯趙斗淳即將於下月13日刑滿出獄，返回京畿道安山市寓所，令受害女童一家及附近居民感到惶恐，而且趙斗淳更計劃與妻子開一家咖啡店，據報他已經通過一個犯人計劃，申請了財務支援。

有指趙斗淳的寓所，距離受害女童一家僅約1公里，即使當地政府已在安山市安裝3,700個閉路電視，預計明年會加裝至4,000個，並在其寓所1公里範圍，設置女性安心區域，當局亦會派人一對一監視趙斗淳，但未能平息大眾恐慌。

▲ 女童遭強暴後傷勢嚴重。（影片截圖）

一名在安山市做了十年房地產的經紀說，現在來安山市睇樓的人士，都必定詢問周圍的監控鏡頭是否完善，可見至今仍人心惶惶。

受害女童一家搬家

娜英的爸爸早前批評當局根本不了解他們的痛苦，指出負責監控趙斗淳的公務員，每1至2年就會更替，質疑能否交接好監控事務，他們一家難以安心繼續在安山市居住。故早前有報道指，他們已決定搬離安山市。

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爸爸曾接受訪問表示，女兒已經很疲倦，亦擔心為鄰居造成困擾，才決定搬家。他又怒斥趙斗淳毫無反省，正常人根本不敢回到受害者身邊，孩子得悉後也感驚訝，更因為不安而失眠，被噩夢折磨，令爸爸慨嘆未能好好守護孩子。

趙斗淳事件經過

變態性罪犯趙斗淳於2008年12月11日，對當時年僅8歲、正在上學的娜英誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯︰王明芳