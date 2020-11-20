非法入境者組爆竊集團專攻新界村屋　警方拘捕4名內地男2名本地男女

▲ 警方交代案情。(曾秋文攝)

警方前晚(18日)進行反爆竊行動，在元朗拘捕5男1女，其中4人為非法入境者，懷疑與區內多宗爆竊案有關。行動中，警方搜獲一批爆竊工具，起回一批懷疑爆竊所得的贓物，包括手錶、首飾。

新界北防止罪案辦公室總督察馮雅政表示，警方前日在元朗一間村屋拘捕5男1女，年齡介乎35至59歲，包括4名內地男子，他們會根據主腦指示去物色目標單位，進行「踩線」並落手爆竊，一名本地地男子任車手接應成員，另一名本地女子則涉嫌將單位借予非法入境者藏匿。4名內地男子同時涉嫌「非法入境」，而該名59歲本地女子則同時涉嫌「協助及教唆非法入境者」被捕。

▲ 警方檢獲一批爆竊工具並起回贓物。(曾秋文攝)

警方相信該集團與新界北多宗村屋爆竊案有關，最近一宗發生在前日元朗盛屋村一個村屋單位，戶主傍晚返回寓所時發現單位有搜掠痕迹，窗戶曾被撬開，經點算後幸沒有貴重財物損失，案件交由新界北總區重案組調查，所有被捕人士正被扣留調查。

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記者：曾秋文