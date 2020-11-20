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【不明源頭】3名確診家庭主婦源頭不明　有個案曾到百樂會懷舊歌舞跳社交舞涉百人活動

社會 16:44 2020/11/20

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熱門 TVB台慶 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有患者曾參加生日派對跳社交舞。

本港疫情反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（20日）會見傳媒，指本港新增26宗確診包括21宗本地感染，其中包括9宗源頭不明感染，逾40宗初步確診個案；另有5宗輸入性個案，分別從巴基斯坦、羅馬尼亞、印度及英國抵港，詳情即看：【下一頁】

張竹君指，21宗本地感染中，有其中3位為家庭主婦，感染源頭不明，分別為第5509、5512及5518號個案，此外今日錄得9宗源頭不明個案，詳情即看：【下一頁】

  • 5510號為59歲女士，11月14日發病，住北角半山寶馬山道寶馬山花園1座
  • 5512號為64歲女士，11月17日發病，為家庭主婦
  • 5518號為67歲女士，11月18日發病，為家庭主婦，住荃灣海壩新村，曾於11月16日到百樂會懷舊歌舞參加生日派對，當時涉百人聚集，各人有在場內跳社交舞；衞生防護中心將繼續追蹤個案接觸者，與其同枱的人士將需接受檢疫

百樂會懷舊歌舞回應TOPick查詢指，現時餐廳及場地將閉關兩星期，因場內有提供餐飲服務，客人在進食時則不需要戴口罩，但在跳舞時都有戴上口罩。發言人說，所有員工將進行檢測。

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今日逾40宗初步確診個案，Starlight dance club新增9人確診7人初步陽性，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭家穎

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