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台片《怪胎》被指控抄襲令部份戲院退出上映　導演及香港發行商發聲明回應指控

娛樂 17:03 2020/11/20

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台灣電影《怪胎》。

獲得今屆金馬獎共6項提名的台灣電影《怪胎》，在當地8月已上映，叫好叫座。《怪胎》於昨天（11月19日）在香港上畫，可是早前《怪胎》遭原告JK Holdings Limited入稟高等法院，入稟狀指《怪胎》涉嫌抄襲其公司於2017年的電影《寵我》情節，要求高院頒令禁止《怪胎》侵犯版權或在香港上映。

不過《怪胎》昨天如期在香港上映，但《寵我》一方早前已發信予各香港院線要求停止上畫及相關宣傳活動。結果，導致MCL全線11間戲院、影藝、新光及巴倫紐合共14間戲院退出上映《怪胎》。

《怪胎》獲得今屆金馬獎共6項提名。

《怪胎》的香港發行公司高先電影有限公司（Golden Scene），以及《怪胎》導演廖明毅在今日（11月20日）分別發聲明，指該片沒有抄襲《寵我》，並就《怪胎》上映受到影響一事，將保留一切追究權利。

高先在公開聲明指出，《怪胎》故事由導演廖明毅獨立構思及完成，內容描述一對患嚴重強迫症男女的奇幻愛情故事，而《寵我》是描述一對母女在公寓養了逾百隻寵物使其生活行為引起關注，聲明指兩片題材、劇情有「根本性不同」，故認為不涉及任何抄襲及侵權行為。

同時並表示法院至今未有命令禁止《怪胎》上映，對JK Holdings Limited向各院線提出停止上映的要求表示強烈反對，以及保留一切追究損失之權利。

《怪胎》導演廖明毅就抄襲指控發聲明。

至於《怪胎》導演廖明毅亦發明，其大意是表示，早於8月19日《怪胎》在台灣公映及參與紐約亞洲電影節時，《寵我》一方已發信去影展指控《怪胎》抄襲該片。

廖明毅稱沒想到3個月後，對方再次發信，影響《怪胎》在香港上映。他在聲明重申，《怪胎》是他本人的原創作品，同時表明在8月19日收到對方指控前，完全不知有《寵愛》這套電影。

另一方亦因為疫情關係早前封關，懷疑對方在8月19日發信前，根本未有看過《怪胎》，在此情況下為何認為《怪胎》抄襲《寵我》。

由於有感指控嚴重影響他的信譽及電影利益，為捍衞自己的心血，他表示不會姑息，更不排除向對方提告。

撰文 : TOPick柴犬出動

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