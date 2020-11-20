徐澤：疫情持續將給香港帶來無法承受之痛　深港合作亦無從談起

▲ 全國港澳研究會會長徐澤。（資料圖片）

全國港澳研究會會長徐澤指出，疫情若持續，定會給香港帶來無法承受之痛，深港合作亦無從談起。他又回應港澳辦常務副主任張曉明日前的講話，贊同全面準確貫徹「一國兩制」方針，從思想觀念上正本清源、撥亂反正，是當務之急。

徐澤今日（20日）在一個深港合作研討會上，以「把握新機遇，共創新輝煌」發表視像演講。他表示，深圳的成長離不開香港，香港過往和未來的發展亦離不開深圳乃至內地，強調認清「西方不亮東方亮」這個大勢，可進一步提升深港合作的重要性和緊迫性的認識。

徐澤就促進深港合作提出4項建議：（1）進一步搞好深港合作的基礎設施建設。下一步要以推動生產要素便捷、流動為重點；（2）圍繞國際創科中心建設重點發力，集中攻堅，以河套深港科技創新合作區作為突破；（3）充分利用深圳綜合改革試點的有利條件，推進規則銜接和機制對接；（4）要更好地發揮民間和市場的力量。

徐澤提到，香港與內地仍處於基本打不開門的狀態，給香港造成的困難和損害已讓大家深感切膚之痛，如果疫情長期化，定會給香港帶來無法承受之重、之痛，深港合作和大灣區發展更是無從談起，拿出一個兩地認可，有效合作的防控疫情機制，其意義遠不止於重啟香港經濟和深港合作。

徐澤引述國家主席習近平在香港回歸20周年慶典時所指出的，香港社會要在重大政治法律問題上取得共識，否則難免落入泛政治化的漩渦。徐澤表示，最大的政治法律問題就是，對一國兩制的方針和制度的理解要到位，否則亂不止，人心難安，強調香港社會必須深切認識一國兩制是以憲法和基本法共同構成的特區憲制基礎及憲制秩序，要在該共識下，香港才能認清世界發展和國家發展大勢，從而找准香港發展定位和路徑，積極主動與深圳、大灣區攜手，為民族復興作出有歷史意義的貢獻。

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記者：林曉君