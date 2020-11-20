【正能量】歷職場歧視投身社企由零學做零售業　精神復元人士晉升店長助同路人適應就業

▲ 曾因病症而入院，式雄出院後重新投入職場，卻受歧視；轉到社企工作後，式雄逐步重拾信心，更成為店長，幫助同路人適應職場。（黃建輝攝）

準備會考的時候，紀式雄有天醒來後，發現腦海不斷重覆着一段歌聲，相當困擾，捱過後到到中七才發現，原來自己確診抑鬱症。其後高考落榜，受打擊之下再患有妄想徵狀的精神分裂症。

曾因病症而入院，式雄出院後重新投入職場，卻頭頭碰着壁。難與人溝通、坦白病情，也未獲體諒，令他懼怕工作，對職場產生陰影。幸而其後加入社企卓思廊工作，在充滿同路人的環境下學習、訓練，式雄一步步重拾失去的信心，更成為店長，幫助那些跟當初的自己一樣，未適應職場、情緒不穩的精神病康復者。

同事不理解難融入職場

病情好轉之後，式雄曾經去過庇護工場做簡單工作，也被安排過去做校工，不少瑣碎工作如影印、清潔、洗車都要做。工作不難做，難的是適應職場環境，還有與人相處。

感覺並不好受。因別人不太理解我們康復者的特質，自己也不知該怎樣開口。有時做到3、4點覺得累，但他們預計一個員工要返朝9晚5，即使好累想休息下，也不知道應怎樣說。不解釋的話，溝通誤會就愈來愈深。

同事不理解式雄的情況，有的更會誤會他懶惰、不願工作，也在職場上沒朋友。「偶爾畀一兩句說話我聽，我已經好不開心。可能始終是我自己的問題吧，忍耐力不高，也不太有耐心與人溝通交流。」

投身社企由零開始學做零售

工作陰影太深，令式雄對職場、工作有份壓力和恐懼。輾轉之下，2005年經輔助就業服務加入社企卓思廊工作，才慢慢改善這種印象。「這裏請的大多是精神病康復者，大家身份相近，那種認同感好好多。」

▲ 式雄指加入社企之後能培養工作習慣，亦不需長期留在家中。「如果患病又缺乏支援，反而會令自己惰性好重。」（黃建輝攝）

因工種相簡單，環境亦令式雄有安心的感覺，愈做愈開心。他先從實習生開始培訓半年，在便利店學上貨、執貨、打掃店鋪，由淺入深慢慢學。期間有社工跟進，適時了解式雄的工作狀況和情緒，其後情況穩定，式雄就正式加入社企轄下的醫院便利店、復康用品專賣店工作。數年間一步步由店員、高級店員、副店長，晉升至店長職位。

工作年半升店長 不忘照顧同路人情緒

為配合不同康復者，公司可因應其狀況，彈性調整工時，助他們循序漸進地適應職場。式雄笑言即使工時長也不介意，而他被選為店長的原因，正正是因為一份投入工作、有熱誠的態度，還有一份關顧同事的心。式雄不單會耐心地教同事工作，也會關心他們的情緒。

有位員工情緒常常好不穩定，有時要早走，有時前一晚說翌日上不了班，趕住去覆診。他剛剛入來工作時，因大家都是陌生人，不太信任我。但跟他多點溝通，他對我有信任之後，就可以說些話安慰他，讓他上班時的情緒穩定些。

不但工作時會聊天，式雄更會下班後跟他去吃飯，了解他提早覆診、情緒不穩的原因等，有員工更會向他道謝，說他能了解、明白其狀況。「正常職員未必明白康復者需要甚麼，但我就有這個特質，將心比己吧。我遇過的問題，他們可能都會遇到。員工的情緒直接影響到店鋪的運作，所以其中一個方法就是多溝通處理。」

▲ 式雄願意在不同平台分享自己的經歷，如接受報章、活動訪問等。（被訪者提供）

式雄解釋，在可行的情況下都會配合同事，或輔導一下。當店長後不但工作更繁忙，照顧員工的責任也更重，但式雄仍樂於花更多時間去做。不只是個安排上班時間的店長，還是個會關心人的同事。「對住康復者，要有雙倍耐性。而外面的人，有時你想溝通他都不願意跟你溝通。」

發掘個人特長學欣賞自己

由沒自信、被動和內向的人，透過在卓思廊工作的十數年經驗，式雄也變得有自信，少了憂慮。而零售業經常要與客人接觸，起初以為要死記硬背產品資料，慢慢因為介紹得多，能自然流暢地講解，又答到客人的問題時，這些經歷都令式雄開始欣賞自己的能力，有滿足感。

我以前不知道自己有甚麼能力，但慢慢透過工作，我才發現到屬於自己的才能，腦中有把聲音跟自己說：『放心吧，你是有能力的。』 不需太過擔心，要認同自己。

從未想像過自己會上寫字樓開會、見高層，甚至有能力幫助同路人，式雄指這些都是意料之外的得着。

康復者也能提供專業服務

卓思廊創辦人、註冊社工兼「明途聯繫有限公司」行政總裁鍾偉成，由式雄初入職就見證着他當上店長，他指好欣賞式雄有承擔，而他的正面例子更可感染到更多精神病康復者，期望能做到薪火相傳。「式雄好大膽，既願意接受訪問、分享經歷，亦會提攜其他康復者，他在工作上亦展示到康復者都有能力做到。好記得有位同事被他感染，跟他走一樣的路去做店長，由康復者帶領康復者去經歷這些工作過程，其實可能比起好多培訓、靠非殘疾人士做來得更有好處。」

▲ 鍾偉成指以社企做公眾教育的原因，是希望同事們無需擔心被人知道病歷，可退下包袱，鼓勵他們多點出去分享，踏出一步告訴外界他們有工作能力、做得到，在社會上有個崗位。（黃建輝攝）

鍾偉成解釋，社企的角色非培訓中心，是公開的就業機會，讓康復者踏入職場、適應工作生活。縱使在配合員工的精神健康狀況上有彈性，但在工作表現與外界有同樣的要求──康復者表現好的話有晉升機會，表現差同樣會被批評，只是包容度會高一點。

我們要用同一把尺去處理，店鋪也不會大大隻字寫住社企、聘請弱勢社群或殘疾人士，不會分得好開，因為客人入到來店鋪，就要有服務，這樣才會令他們改觀。

《陪我講 Shall We Talk》第五集《打開天窗說說話》

播映日期及時間： 2020年11月29日（日）9pm

頻道：港台電視31

記者：吳霆俊