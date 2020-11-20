穿梭巴士撞斃男途人　司機認罪囚27月停牌5年

1輛來往德福及MegaBox的穿梭巴士駛出站頭時，突然加速撞向行人過路處，1名男途人被夾在穿梭巴士及石柱之間，傷重不治。五旬男司機早前承認1項危險駕駛引致他人死亡及2項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，今（20日）於區域法院被判監2年3個月，停牌5年。

肇事司機鄭秉富（53歲），承認於2019年9月12日在德福廣場2期公共運輸交匯處，危險駕駛旅遊巴士引致38歲男子許世賢死亡，並導致2名女子杜嘉琪及陳淑云嚴重受傷。

法官勞潔儀今判刑時指，案發時被告加班工作，工時已超過10小時，被告感到疲倦，看見路上有行人後欲煞車，卻踩錯油門肇禍。

法官表示，現場片段顯示，被告駕車時視野清晰，行人出現在距離巴士15米外位置，認為情況加重案情嚴重性。法官考慮到被告認罪及其求情，判處監禁2年3個月，停牌5年。

案情指，當日傍晚時分，被告駕駛穿梭巴士接載乘客，巴士駛出站頭時突然加速，撞向行人過路處，撞到1男2女，巴士衝上行人路至撞到石柱停下，案中男死者被夾在巴士與石柱之間，身體多處嚴重受傷，送院搶救後不治，車上乘客與被告受輕傷，2名女傷者有骨折，分別入深切治療部及接受物理治療等。

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記者：林欣樂