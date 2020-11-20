【不明源頭】確診者居麗港城、河畔花園及寶林邨等 涉的士司機、紮鐵工人及保安
社會 16:59 2020/11/20
本港新冠肺炎疫情反彈，今日新增26宗確診個案，當中21宗為本地個案，包括9宗源頭不明個案。詳情即睇：【下一頁】
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得9宗源頭不明個案，包括：
- 73歲男士（第5498宗）：居屯門山景邨景安樓，其一名37歲同住男家人（第5497宗）同樣確診，為特殊學習需要人士，兩人因同時有病徵故一起求醫
- 27歲男士（第5499宗）：居何文田邨適文樓，於元朗鐵路站南面一個地盤任紮鐵工人。一名24歲女姓緊密接觸者同告確診（第5506宗）
- 61歲女士（第5501宗）：住沙田河畔花園F座，於沙田翠華花園C座擔任保安，其73歲男家人亦確診（第5505宗）
- 63歲男士（第5504宗）：為日更的士司機，與家人同住將軍澳寶林邨寶泰樓，因發燒前往急症室求醫後確診
- 49歲男士（第5507宗）：居住藍田麗港城17座，在新蒲崗泰景工業大廈上班，為專業人員，無特別高危因素
- 42歲女士（第5509宗）：在九龍東皇冠假日酒店居住，為較早前日本來港探親人士，平時有與朋友食飯，無其他特別行蹤
另外，有3名確診家庭主婦源頭不明，當中有個案曾跳社交舞涉百人活動，詳情即睇：【下一頁】
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記者：徐紹軒