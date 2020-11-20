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立法會通過多個開位申請　設立大灣區發展辦公室

政治 17:08 2020/11/20

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政制及內地事務局局長曾國衞表示，粵港澳大灣區發展辦公室負責協調溝通。（梁偉榮攝）

立法會財務委員會今日，以32票贊成、2票反對，通過設立粵港澳大灣區發展辦公室，並配設首長級人手，領導推設大灣區建設工作。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，發展辦公室負責協調溝通，亦會參與整體策略制定、監督落實情況、與業界溝通等，相信創造職位後能加強工作。

對於大灣區發現綱領去年已經公布，但發展辦公室卻遲遲未成立，曾國衛強調，並不代表政府未有為大灣區發展作準備，當局已透過增加資源、內部調配去着手工作，強調明白聯繫業界的重要，辦公室未來會多了解業界困難，令到所制定的政策，切合到業界需要。

建築、測量、 都市規劃及園境界謝偉銓希望，辦公室不要「離地」，訂立政策後也要多作跟進，了解不同行業所面對的實際困難。民建聯何俊賢則關注，辦公室與駐粵駐的職能和資源分配，以及溝通和協調，並指出現時的駐粵辦，試過無法回答大灣區的查詢，希望當局能做好培訓。

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記者:陳宛彤

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