【學校防疫】教育局向學校發信　要求中小學餘下各級不要安排學生脫下口罩活動

▲ 教育局表示，因應疫情出現惡化的趨勢，要求學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。（資料圖片）

政府今日（20日）宣布，因應新冠肺炎疫情及學校爆發上呼吸道感染個案的最新情況，所有小學（包括提供非本地課程學校）的小一至小三班級及特殊學校的小學部，由下周一（23日）開始暫停面授課堂及校內活動至12月6日為止。

全港小一至小三下周一起暫停面授課堂14天，直至12月6日，詳情即看：【下一頁】

教育局發言人表示，餘下的小四至小六班級及中學各班級（包括特殊學校及提供非本地課程學校）在進行面授課堂及校內活動時，由於疫情出現惡化的趨勢，「要求學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動」，並提醒學校必須嚴謹遵從各項衞生防護措施，包括保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量度體溫、在校園內所有人士時刻戴上口罩等，以保障師生健康。

發言人續說，倘若學校出現上呼吸道感染或新冠肺炎的個案，學校必須跟從衞生防護中心建議有關停止面授課堂及相關防疫措施的安排，包括安排受影響的班別在指定期間停課。

政府早前已經宣布幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，由11月14日（上周六）開始暫停面授課堂及校內活動兩周，至11月27日（周五）為止，亦因應最新情況，延長暫停面授課堂及校內活動至12月6日為止。政府會密切留意疫情的相關發展，並與學界保持緊密聯繫，適時為學校提供支援。

教育局會向學校發出信函，闡述在這段期間應採取的措施及相應安排，學校應彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。學校在暫停面授課堂期間，須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生，並確保校園環境清潔衞生。

局方提醒家長應採取預防流感措施及留意子女的健康情況，避免帶子女前往人多擠逼、空氣流通欠佳的地方，學童需保持均衡飲食、恆常運動及充足休息以增強免疫力。學童如有任何身體不適（即使徵狀非常輕微），不應回校及應盡快向醫生求診，以及早獲得適切診斷和治療。

另外，本港新增26宗確診包括21宗本地感染，其中包括9宗源頭不明感染，逾40宗初步確診個案，至少7位與Starlight dance club群組有關，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅