【減肥大作戰】毋須節食靠兩招飽住瘦10磅　3孩營養師靚媽：減肥不可以餓

▲ Annie認為減肥不可以捱餓，貫徹「飽住瘦」原則減走10磅。

減肥是女人終身事業，今年居家抗疫令不少人體重上升，素來Fit爆的營養師李杏榆（Annie）也不例外，笑稱疫情下食多了，西褲扣不到鈕，轉而穿leggings，驚覺體重亮起紅燈，開始下決心減肥Keep Fit。自5月起，Annie貫徹「飽住瘦」原則，疫情下反其道而行，瘦回婚前身形，今年生日更穿上以前的衫，給自己一份禮物。

Annie的減肥之路原來很漫長。小時候在英國讀書，她笑言自己是一名肥妹仔：

中二去英國讀書，飲食很不健康，會食朱古力消化餅、夾心餅做早餐，逃避做運動。回來香港後，發現個個都很slim，就的起心肝要減肥。

青春期她試過用盡坊間減肥方法，為瘦身無所不用其極：食減肥藥、去水丸、食代餐、飲奶昔…結果是一次次反彈，不但瘦不到，服藥後更有肚痾、脫水現象。最終她領悟到健康減肥的重要，做運動、跳aerobics，成功由最肥120磅減至103磅，亦使她決定修讀營養學，在修身路上助己助人。

▲ 青春期時的減肥經歷，令Annie立下決心修讀營養學，在修身路上助己助人。（黃建輝攝）

今年疫情下，Annie多了時間留在家中，間中食果仁、薯片等小食，工作出鏡時被好朋友笑「臉圓了」，開始令她慢慢調整生活節奏，改善飲食再配合運動，輕鬆減走10磅，體脂率回落大約6、7%。

曾經做過多年纖形顧問，Annie無論對自己、對人客，都是不計卡路里，不會特別設計餐單。她認為，教曉人客如何選擇、配搭食物，掌握進食時機才是最重要：

減肥不可以餓，一餓意志力就會薄弱。要食得豐富，每餐份量減少，要吸收足夠纖維，飲充足水，才不會有肚餓感。

Annie分享，她自己的飲食模式屬倒三角形，早上食比較豐富，中午減少一些，晚上食最少，盡可能少吃澱粉質，而澱粉質來源可能是粟米或少量白飯，飲食分配以多菜多肉多蛋白質為主。

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一提到減肥，腦海中自然會聯想到白灼食物，Annie卻表示：「不是所有食物都要白灼，我這麼久以來未吃過白灼雞胸肉。」她的最愛是番茄，唯一會水煮的只有番茄湯底。減肥，不一定要苛待自己。

除了飲食搭配外，另一項減肥要訣離不開做運動。5月開始，Annie每晚踩一個鐘踏步機，到 7月時為了令效果更顯著，她開始跑步，由最初一星期1、2次街跑，循序漸進每天跑1小時，整體運動量提升下，減得更快。而老公亦受到她影響，加入跑步行列一起減肥。

今年9月生日，Annie成功穿回很多年前的衣服，今昔對比下更覺成功減肥所帶來的滿足感：

今年生日，當送一份禮物給自己。我把生日當成deadline，計劃要在生日當天穿回以前的衫。

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有些人可能認為減肥很難維持，時胖時瘦，幫過不少人減肥的Annie指出常見導致復胖的心態和原因，以及日常飲食及減肥可能遇到的陷阱：

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肥過也瘦過，Annie知道減肥除了身形變化之外，還會為健康帶來正面影響。身為3個孩子的媽媽，她最感到產前產後轉變很大，懷著雙胞胎時最重148磅，產後很多以前的衣服也不合身，足足用1年多才減至110磅。成功修身，病痛少了，更精神活力，最大得著仍是陪伴小朋友成長：

因為我有3個很精力充沛的小朋友，我要比他們更有精力，才可以陪伴他們一起成長。

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記者：陳昊淋